كشفت طبيبة القلب الروسية يلينا يفريموفا أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ملحوظ في ضغط الدم خلال ساعات الليل يواجهون خطرا أكبر للإصابة بالسكتة الدماغية أو احتشاء عضلة القلب، مؤكدة أهمية مراقبة ضغط الدم على مدار اليوم للكشف المبكر عن أي اضطرابات قد تهدد صحة القلب والأوعية الدموية.

تغيرات طبيعية في ضغط الدم بين النهار والليل

أوضحت يلينا أن ضغط الدم لدى الأشخاص الأصحاء لا يبقى عند مستوى ثابت طوال اليوم، بل يتغير بصورة طبيعية وفقاً لحالة الجسم ونشاطه.

وخلال ساعات النهار وأثناء اليقظة يكون الضغط أعلى، بينما ينخفض أثناء النوم ليلا بنسبة تتراوح بين 10% و20% مقارنة بمستوياته خلال النهار.

هل ارتفاع ضغط الدم الليلي علامة تحذيرية لأمراض القلب؟

أضافت أن اضطراب الآليات المسؤولة عن تنظيم الإيقاع اليومي الطبيعي لضغط الدم قد يؤدي إلى عدم انخفاضه بالشكل المعتاد خلال ساعات النوم، أو حتى ارتفاعه إلى مستويات تفوق قراءاته النهارية.

وتعرف هذه الحالة بارتفاع ضغط الدم الليلي، وهي تعد مؤشرا مقلقا يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومضاعفاتها.

كما أن نسبة كبيرة من حالات احتشاء عضلة القلب والسكتات الدماغية تحدث خلال الساعات التي تسبق الاستيقاظ، وهو ما يبرز أهمية متابعة ضغط الدم أثناء الليل والكشف المبكر عن أي ارتفاعات غير طبيعية قد تزيد من خطر التعرض لهذه المضاعفات الخطيرة.

وأوضحت أن الجهاز العصبي اللاإرادي يؤدي دورا مهما في تنظيم ضغط الدم، إذ يكون أكثر نشاطاً خلال ساعات النهار لدعم حالة اليقظة، بينما يتحول ليلاً إلى نمط يساعد الجسم على الراحة والتعافي.

لكن استمرار هذا النشاط أثناء النوم قد يمنع انخفاض ضغط الدم بصورة طبيعية، وهو ما قد يرتبط بعدة عوامل، من بينها الإفراط في تناول الملح وما يسببه من احتباس للسوائل، إلى جانب التوتر المزمن واضطرابات النوم أو عدم الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

وأضافت أن التقدم في العمر يؤدي تدريجيا إلى تراجع مرونة جدران الأوعية الدموية وزيادة صلابتها، ما يقلل من قدرتها على التمدد واستيعاب تدفق الدم بكفاءة. ونتيجة لذلك، يضطر القلب إلى بذل مجهود أكبر لضخ الدم حتى خلال ساعات النوم، الأمر الذي قد يسهم في استمرار ارتفاع ضغط الدم ليلاً وزيادة مخاطر المضاعفات القلبية والوعائية، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

عند ملاحظة ارتفاعات متكررة في ضغط الدم خلال ساعات الليل، يُنصح بإجراء فحص يعرف بـ"مراقبة ضغط الدم على مدار 24 ساعة"، إذ يتيح تتبع القراءات بشكل مستمر خلال النهار والليل، ما يساعد الأطباء على تشخيص ارتفاع ضغط الدم الليلي مبكرا ووضع الخطة العلاجية المناسبة للحد من مخاطره.

جهاز مراقبة ضغط الدم على مدار 24 ساعة يقوم بقياس الضغط تلقائياً خلال اليوم بأكمله، بما في ذلك فترات النوم، ما يتيح رصد متوسط القراءات والتغيرات التي تطرأ عليها على مدار الساعة.

وبالاستناد إلى هذه النتائج، يتمكن الطبيب من تقييم الحالة بدقة وفق المعايير التشخيصية المعتمدة، مشيرة إلى أن الحفاظ على استقرار ضغط الدم طوال اليوم يعد من الركائز الأساسية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم الليلي والحد من مضاعفاته.

لذا فإن تعديل نمط الحياة يؤدي دورا مهما في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم الشرياني، بما يشمل إنقاص الوزن، وتقليل استهلاك الملح، وتجنب العادات غير الصحية، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على نوم صحي.

كما شددت على أهمية الالتزام بالعلاج الدوائي الموصوف من الطبيب، إذ إن إيقاف الأدوية أو إهمالها قد يزيد بشكل كبير من خطر حدوث مضاعفات.

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