هناك تغيرات فسيولوجية وعقلية يمر بها جسم الإنسان خلال الدقائق الأولى بعد الاستيقاظ من النوم، مؤكدا أن هذه اللحظات القصيرة تلعب دورا مهما في تحديد مستوى النشاط والتركيز طوال اليوم.

ارتباك مؤقت في الدماغ

ووفقا لموقع "Healthline" الطبي، فإن كثيرا من الأشخاص يعانون مما يعرف بـSleep Inertia، وهي حالة من الخمول الذهني والبطء في التفكير تحدث فور الاستيقاظ، في هذه المرحلة، يحتاج الدماغ إلى بضع دقائق لاستعادة كامل نشاطه، ما يفسر صعوبة اتخاذ قرارات سريعة أو التركيز.

هل يرتفع هرمون الكورتيزول؟

خلال الدقائق الأولى، يبدأ الجسم في إفراز هرمون Cortisol بشكل متزايد، وهو ما يساعد على تنشيط الجسم ورفع مستوى اليقظة، هذا الارتفاع الطبيعي يعد جزءا من الساعة البيولوجية التي تهيئ الجسم لبداية اليوم.

هل تننشط الدورة الدموية فور الاستيقاظ؟

مع فتح العينين والحركة الأولى، يبدأ القلب في زيادة معدل ضخ الدم تدريجيا، ما يساعد على إيصال الأكسجين إلى الدماغ والعضلات هذه العملية تسهم في الانتقال من حالة الراحة إلى النشاط.

التعرض للضوء، خاصة ضوء الشمس، يلعب دورا مهما في إيقاف إفراز هرمون النوم (الميلاتونين)، وإرسال إشارات للدماغ بأن الوقت قد حان للاستيقاظ، لذلك، ينصح بفتح النوافذ أو التعرض للضوء الطبيعي في أسرع وقت ممكن.

بحسب التقرير، فإن العادات التي تتبعها في أول 10 دقائق يمكن أن تؤثر بشكل كبير على يومك، ومن أبرزها:



تجنب استخدام الهاتف فورا

شرب كوب من الماء لتنشيط الجسم

القيام بحركات تمدد خفيفة

أخذ نفس عميق لتنشيط الجهاز العصبي.





