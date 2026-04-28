جدل حول "الدش الساخن" قبل النوم.. هل يحفز الأرق؟

كتب : أحمد الضبع

11:17 م 28/04/2026

تم تصميم الصورة بواسطة AI

أثارت أخصائية طب النوم الدكتورة جوسلين ساسين حالة من الجدل بعد تصريحاتها التي حذرت فيها من الاستحمام بالماء الساخن في وقت متأخر من الليل، مؤكدة أنه قد يسهم في تحفيز الأرق واضطراب النوم، ويمنع الشعور بالراحة قبل الخلود إلى النوم.

وأوضحت عبر بودكاست على السوشيال ميديا، أن ارتفاع درجة حرارة الجسم نتيجة الماء الساخن يتعارض مع الطبيعة الفسيولوجية للجسم، الذي يحتاج إلى انخفاض حرارته تدريجيا استعدادا للنوم، مشيرة إلى أن توقيت الاستحمام الأنسب يكون في الصباح وليس قبل النوم مباشرة.

هل الاستحمام بالماء الساخن يمنع النوم؟

في المقابل، قدم الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، رؤية مختلفة، مؤكدا أن الاستحمام بالماء الساخن لا يمنع النوم، لكنه قد يساعد عليه في بعض الحالات، نظرا لدوره في تنشيط الدورة الدموية ومنح الجسم حالة من الاسترخاء بعد يوم طويل.

وأشار "فرويز" في تصريحات لـ"مصراوي" إلى أن تأثير الدش الساخن يختلف من شخص لآخر وفقا لطبيعة الجسم واستجابته، لافتا إلى أن الشعور بالراحة النفسية بعد الاستحمام قد يكون عاملا مساعدا على النوم الهادئ لدى البعض.

بعض المعتقدات المرتبطة بالنوم

وأضاف أن الثقافة الشعبية المصرية حملت بعض المعتقدات المرتبطة بالنوم، مثل وضع "السكينة" تحت الوسادة، اعتقادا بأنها تحمي من الأخطار، وهو ما يعكس ارتباط النوم بحالة الأمان النفسي لدى الإنسان، وإن كان ذلك لا يستند إلى أساس علمي.

وأكد أن العامل الحاسم في جودة النوم يظل مرتبطا بحاجة الجسم الفعلية للراحة، موضحا أن أفضل نوم هو عندما يخلد الإنسان إلى الفراش وهو في حاجة حقيقية للنوم، مع ضرورة الحصول على عدد ساعات كاف يتراوح بين 6 إلى 9 ساعات يوميا، لضمان استعادة النشاط والحفاظ على كفاءة وظائف الجسم.

اقرأ أيضا:

سؤال حير الملايين.. هل نأكل قبل النوم أم نمتنع؟

النوم الدش الساخن الأرق جودة النوم الحمام الساخن

فيديو قد يعجبك



جريمة أسرية مأساوية بشبرا الخيمة.. ربة منزل تنهي حياة زوجها طعنًا
مسئول بالزراعة: "مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح"
إصابة الإعلامية بسمة وهبة في حادث سير على المحور ونقلها للمستشفى
"نطق الشهادة".. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مختار نوح وسبب تأجيل الجنازة
مستشار الرئيس للصحة: الدواء هو الأساس.. والتغذية السليمة عامل مساعد فقط
وفاة مختار نوح.. وتشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود
أسعار البنزين والسولار.. متى تبدأ الانخفاض؟ اضغط للتفاصيل
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"