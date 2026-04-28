أثارت أخصائية طب النوم الدكتورة جوسلين ساسين حالة من الجدل بعد تصريحاتها التي حذرت فيها من الاستحمام بالماء الساخن في وقت متأخر من الليل، مؤكدة أنه قد يسهم في تحفيز الأرق واضطراب النوم، ويمنع الشعور بالراحة قبل الخلود إلى النوم.

وأوضحت عبر بودكاست على السوشيال ميديا، أن ارتفاع درجة حرارة الجسم نتيجة الماء الساخن يتعارض مع الطبيعة الفسيولوجية للجسم، الذي يحتاج إلى انخفاض حرارته تدريجيا استعدادا للنوم، مشيرة إلى أن توقيت الاستحمام الأنسب يكون في الصباح وليس قبل النوم مباشرة.

هل الاستحمام بالماء الساخن يمنع النوم؟

في المقابل، قدم الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، رؤية مختلفة، مؤكدا أن الاستحمام بالماء الساخن لا يمنع النوم، لكنه قد يساعد عليه في بعض الحالات، نظرا لدوره في تنشيط الدورة الدموية ومنح الجسم حالة من الاسترخاء بعد يوم طويل.

وأشار "فرويز" في تصريحات لـ"مصراوي" إلى أن تأثير الدش الساخن يختلف من شخص لآخر وفقا لطبيعة الجسم واستجابته، لافتا إلى أن الشعور بالراحة النفسية بعد الاستحمام قد يكون عاملا مساعدا على النوم الهادئ لدى البعض.

بعض المعتقدات المرتبطة بالنوم

وأضاف أن الثقافة الشعبية المصرية حملت بعض المعتقدات المرتبطة بالنوم، مثل وضع "السكينة" تحت الوسادة، اعتقادا بأنها تحمي من الأخطار، وهو ما يعكس ارتباط النوم بحالة الأمان النفسي لدى الإنسان، وإن كان ذلك لا يستند إلى أساس علمي.

وأكد أن العامل الحاسم في جودة النوم يظل مرتبطا بحاجة الجسم الفعلية للراحة، موضحا أن أفضل نوم هو عندما يخلد الإنسان إلى الفراش وهو في حاجة حقيقية للنوم، مع ضرورة الحصول على عدد ساعات كاف يتراوح بين 6 إلى 9 ساعات يوميا، لضمان استعادة النشاط والحفاظ على كفاءة وظائف الجسم.

