نأكل أم لا قبل أن ننام؟ هذا السؤال الذي حير الملايين، خاصة ممن لا يرغبون في زيادة الوزن، وفي الحقيقة فإن الإجابة هي أنه يمكننا الإثنين، نأكل وأيضا نمتنع، فهناك عدة فوائد للأكل قبل النوم، وأيضا هناك أضرار.

ولكن ذلك يتوقف على نوع الأكل، فهناك أطعمة خفيفة يمكن تناولها قبل النوم، وهناك أخرى يجب تجنبها تماما.

فوائد وأضرار الأكل قبل النوم

وفي التقرير التالي نوضح بالتفصيل فوائد وأضرار الأكل قبل النوم، وأيضا الأطعمة المسموحة والممنوعة، وذلك بحسب ما ذكره موقع sleepfoundation.

فوائد الأكل قبل النوم

1-تثبيت مستويات السكر في الدم

يجب على مرضى السكري التأكد من توازن مستويات السكر في الدم لديهم، لأن المرض يرفع مستوى السكر في الدم بشكل مفرط، كما أن بعض الأدوية المستخدمة في علاج السكري قد تخفض مستويات السكر في الدم بشكل كبير.

وانخفاض مستوى السكر في الدم ليلا قد يسبب الكوابيس أو التعرق المفرط، مما يؤدي إلى اضطراب النوم، وقد يستيقظ المريض أيضا وهو يشعر بالعصبية أو الارتباك أو التعب.

ولتجنب هذه المشاكل، يمكن أن يساعد تناول وجبة خفيفة غنية بالكربوهيدرات في رفع مستوى السكر في الدم إلى المستوى الصحيح، وفي حالات أخرى، قد ينصح مقدمو الرعاية الصحية مرضى السكري من النوع الثاني بتناول وجبة خفيفة ليلا لتجنب الاستيقاظ بمستويات سكر مرتفعة جدا في الدم.

2-النوم بشكل أسرع

تحتوي بعض الأطعمة على عناصر قد تساعد على النوم بشكل أسرع. يفترض الخبراء أن تناول الأطعمة الغنية بالتريبتوفان أو السيروتونين أو الميلاتونين، الذين يلعبون دورا في الجسم يتعلق بالنوم، إذ يتطلب كل نظام غذائي تناول أطعمة تحتوي على حمض التريبتوفان الأميني، لأن الجسم لا يستطيع إنتاجه بنفسه.

يحول الجسم التريبتوفان إلى سيروتونين وميلاتونين. يرسل الميلاتونين إشارة إلى الجسم بأن وقت النوم قد حان، بينما ينظم السيروتونين النوم والجوع والمشاعر.

3-إشباع الجوع

الجوع حاجة طبيعية للطعام. من علامات الجوع الشائعة الشعور بفراغ المعدة أو نوبات الجوع.

كما قد يكون الدوخة والإرهاق من علامات الجوع. بالنسبة لمن يشعرون بالجوع مساء بعد العشاء، قد يكون تناول وجبة خفيفة مناسبا. فالوجبات الخفيفة الغنية بالعناصر الغذائية والمنخفضة السعرات الحرارية تشبع الرغبة الشديدة في تناول الطعام دون التأثير على النوم أو تأخيره.

أضرار الأكل قبل النوم

1-الارتجاع المعدي المريئي، وحموضة المعدة، وحرقة المعدة

يرتبط تناول الطعام قبل النوم مباشرة بمرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، المعروف أيضا باسم حموضة المعدة.

يحدث الارتجاع المعدي المريئي عندما تعود محتويات المعدة إلى المريء، وهو الأنبوب المسؤول عن نقل الطعام من الفم إلى المعدة. عندما يستلقي الشخص مباشرة بعد تناول الطعام، قد تضغط محتويات المعدة على العضلة العاصرة المريئية السفلية، مما يسبب تهيجا وحموضة.

2-جودة نوم رديئة

قد يؤثر تناول كميات كبيرة من الطعام قبل النوم مباشرة على جودة النوم. تشير الأبحاث إلى أن تناول وجبات غنية بالسعرات الحرارية مع كميات كبيرة من الدهون أو الكربوهيدرات قبل النوم بساعة أو أقل قد يطيل مدة النوم.

كما أن تناول الطعام قبل النوم مباشرة قد يسبب الاستيقاظ في منتصف الليل.

السمنة

العلاقة بين تناول الطعام قرب وقت النوم والسمنة معقدة، فبينما تشير الأبحاث إلى أن تناول الطعام في وقت متأخر من المساء قد يزيد من احتمالية الإصابة بالسمنة، إلا أن هذا قد يعتمد بشكل كبير على أنواع الطعام وحجم الحصص، وينبغي على الشخص البالغ استهلاك كمية محددة من السعرات الحرارية يوميا، بناء على عمره ومستوى نشاطه وعوامل فردية أخرى، فإذا تجاوز استهلاك السعرات الحرارية في وجبة أو وجبة خفيفة ليلية الكمية المحددة، فقد يكون الشخص عرضة لخطر زيادة الوزن والسمنة.

أما بخصوص أنواع الأطعمة المسموح تناولها قبل النوم فهي الفواكه مثل الكيوي، واللبن المجفف، والمكسرات مثل اللوز، وبعض أنواع العصائر.

أما الأطعمة التي يجب تجنبها تماما فهي:

الأطعمة الحارة

الأطعمة الغنية بالدهون، مثل الأطعمة المقلية ومنتجات الألبان كاملة الدسم واللحوم الدهنية

الأطعمة الحمضية، مثل الطماطم والحمضيات

الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، بما في ذلك الشوكولاتة والقهوة والشاي.

