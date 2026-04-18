التغذية السليمة تمثل حجر الأساس لتعزيز القدرات الذهنية وحماية القلب من الأمراض المزمنة، بحسب الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية.

وأوضح "القيعي" في تصريحات لـ"مصراوي" أن هناك مجموعة من الأطعمة التي تؤدي إلى دورا محوريا في دعم هذين العضوين الحيويين.

هل تناول الأسماك يقي من أمراض القلب؟

وبين أن الأسماك مثل السلمون والتونة والسردين غنية بأحماض أوميغا 3، التي تعزز وظائف المخ وتحسن الذاكرة، كما تساهم في تقليل الالتهابات وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

ما تأثير تناول المكسرات على القلب؟

وأوضح أن المكسرات خاصة الجوز واللوز، تحتوي على الدهون الصحية ومضادات الأكسدة، والتي تساعد في تحسين التركيز وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، مما يدعم صحة القلب بشكل فعال.

ما العلاقة بين تناول التوت وصحة الدماغ؟

وأشار إلى أن التوت غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الإجهاد التأكسدي، مما يساعد في إبطاء تدهور الذاكرة مع التقدم في العمر، ويحسن صحة الأوعية الدموية.

وأوضح أن السبانخ والكرنب، تحتوي هذه الخضروات على فيتامينات مهمة مثل فيتامين K وحمض الفوليك، التي تساهم في تعزيز الوظائف الإدراكية وتقوية القلب.

كيف يؤثر تناول الأفوكادو على صحة الدماغ والضغط؟

ولفت إلى أن الأفوكادو مصدر غني بالدهون الأحادية المفيدة، والتي تعمل على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، كما تساعد في الحفاظ على ضغط الدم ضمن المستويات الطبيعية.

وأكد أن تناول الشوكولاتة الداكنة باعتدال يمد الجسم بالفلافونويدات، التي تعزز صحة القلب وتحسن المزاج والتركيز.

واختتم بالإشارة إلى أن التنوع والاعتدال هما سر النظام الغذائي الصحي، مشيرا إلى أن دمج هذه الأطعمة ضمن نمط حياة متوازن، مع ممارسة النشاط البدني بانتظام، يساهم بشكل كبير في تعزيز صحة الدماغ والقلب على المدى الطويل".

