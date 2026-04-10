7 أطعمة ومشروبات ترفع مستويات السكر والضغط والكوليسترول معًا

كتب : أسماء العمدة

08:00 م 10/04/2026

في ظل تسارع نمط الحياة وزيادة الاعتماد على الأطعمة الجاهزة، تتزايد المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع مستويات السكر في الدم، وضغط الدم، والكوليسترول.

ووفقا لما ذكرته صحيفة، healthline، أن بعض الأطعمة والمشروبات الشائعة قد ترفع هذه المؤشرات الثلاثة معًا، ما يضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

ما هي الأطعمة التي ترفع السكر والضغط والكوليسترول معًا؟

هناك مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي تشترك في احتوائها على نسب عالية من الدهون المشبعة، والسكريات، والصوديوم، ما يجعلها خطرا مركبا على الصحة، ومن أبرزها

- الوجبات السريعة

تحتوي على دهون مشبعة وملح بكميات كبيرة، ما يرفع الضغط والكوليسترول، إضافة إلى تأثيرها على مستويات السكر.

- المشروبات الغازية

غنية بالسكر المضاف، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في سكر الدم وزيادة الوزن، وهو ما يؤثر بدوره على الضغط والكوليسترول.

- الحلويات المصنعة

مثل الكيك والبسكويت الجاهز، التي تحتوي على سكريات ودهون مهدرجة تضر بصحة القلب.

- اللحوم المصنعة

كالسجق واللانشون، التي تحتوي على نسب عالية من الصوديوم والدهون الضارة.
- الأطعمة المقلية

تمتص كميات كبيرة من الزيت، ما يزيد من الدهون الضارة ويرفع الكوليسترول.

- المشروبات المحلاة

مثل العصائر الصناعية، التي تحتوي على سكريات مركزة تؤثر سلبًا على مستوى السكر في الدم.

- رقائق البطاطس (الشيبسي)

غنية بالملح والدهون، ما يجعلها عاملًا مباشرًا في ارتفاع الضغط والكوليسترول.

لماذا تشكل هذه الأطعمة خطرًا مزدوجًا؟

لأنها تجمع بين عدة عناصر ضارة في وقت واحد، مثل السكر والدهون والصوديوم، ما يؤدي إلى خلل في وظائف الجسم ويزيد من احتمالية الإصابة بأمراض مزمنة.

كيف تؤثر هذه الأطعمة على الجسم؟

- ترفع مستوى الجلوكوز في الدم بسرعة

- تزيد من تراكم الدهون في الشرايين

- تؤدي إلى احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم

متى تصبح هذه الأطعمة خطيرة؟

عند تناولها بشكل منتظم أو يومي، خاصة مع قلة النشاط البدني، تتحول من مجرد أطعمة عادية إلى عوامل خطر حقيقية تهدد الصحة.


هل يمكن تقليل المخاطر؟

تقليل استهلاك هذه الأطعمة تدريجيًا أو استبدالها بخيارات صحية مثل الفواكه والخضروات، وشرب الماء بدلًا من المشروبات المحلاة
ممارسة النشاط البدني بانتظام.

