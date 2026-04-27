إعلان

أطعمة ومشروبات تزيد التعرق في الصيف.. تجنبها

كتب : سيد متولي

08:00 ص 27/04/2026

التعرق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد التعرق بشكل طبيعي كآلية من الجسم لتبريد نفسه، لكن بعض الأطعمة والمشروبات قد تزيد من هذه المشكلة وتؤدي إلى تعرق زائد وغير مريح.

أطعمة تزيد التعرق

ووفقًا لموقع Bright Side، فإن الأطعمة الدهنية مثل الشوكولاتة والخبز الأبيض والوجبات السريعة والأطعمة المصنعة تجعل الجهاز الهضمي يعمل بجهد أكبر، ما يؤدي إلى زيادة التعرق أثناء تناولها وبعد الهضم.

كما أن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم أو الملح يدفع الجسم إلى التخلص من الزائد منه عبر التعرق، مما يسبب شعورًا أكبر بالحرارة والعرق، لذلك يُنصح بتقليل استهلاك الملح قدر الإمكان.

ومن العوامل الأخرى التي تزيد التعرق الحليب كامل الدسم، حيث تحتوي الدهون العالية فيه على تأثير يزيد من حرارة الجسم، ويفضل استبداله بالحليب قليل أو منزوع الدسم.

أما الفلفل الحار فيحتوي على مادة الكابسيسين التي تنشط مستقبلات الحرارة في الجسم، ما يجعل الدماغ يعتقد أن الجسم في حالة ارتفاع حرارة، وبالتالي يرسل إشارات لزيادة التعرق لتبريد الجسم.

كما أن الأطعمة الغنية بالتوابل بشكل عام قد تعطي نفس التأثير، إذ تحفز الغدد العرقية وتزيد من نشاطها، خاصة في الأجواء الحارة.

التعرق الصيف الأطعمة الدهنية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

