مع بداية فصل الصيف وازدياد الرحلات العائلية، يحرص الكثيرون على اختيار أطعمة لا تحتاج إلى تجهيز معقد أو تبريد مستمر، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي قد تؤدي إلى فساد بعض الأغذية بسرعة إذا لم تخزن بشكل صحيح.

وبحسب موقع thelittlemilkbar، فإن التخطيط الجيد للوجبات أثناء السفر خطوة أساسية للحفاظ على الصحة وتجنب أي مشكلات غذائية، وهناك أطعمة مناسبة للرحلات والسفر في الأجواء الحارة.

الخضروات الطازجة المقطعة مناسبة أثناء السفر



يمكن تجهيز الخضروات مثل الجزر والخيار والفلفل الملون ووضعها في عبوات محكمة الغلق، لتكون وجبة خفيفة وصحية مناسبة أثناء السفر، خاصة لمن يفضلون الأطعمة منخفضة السعرات.

الفواكه ذات القشرة السميكة خيار مناسب للسفر



الفواكه مثل التفاح والبرتقال والخوخ من أفضل الخيارات أثناء التنقل، فهي سهلة الحمل وغنية بالعناصر الغذائية والماء، كما تساعد قشرتها على حمايتها من التلف السريع.

هل السندوتشات الجافة مناسبة للسفر؟



السندوتشات المحضرة من الجبن الجاف أو الرومي أو زبدة الفول السوداني من الخيارات العملية أثناء السفر، لأنها أكثر تحملا للحرارة مقارنة بالأنواع التي تحتوي على صلصات مثل المايونيز والتي تفسد سريعا.

البسكويت والحبوب الكاملة أطعمة لا تتلف سريعا



البسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة أو ألواح الشوفان من الوجبات الخفيفة العملية التي تمنح شعورا بالشبع وتساعد على تزويد الجسم بالطاقة أثناء التنقل أو الانتظار.

المكسرات والبذور مصدر جيد للطاقة خلال الرحلات الطويلة



المكسرات مثل اللوز والجوز والكاجو، إلى جانب بذور اليقطين ودوار الشمس، مصدر جيد للطاقة خلال الرحلات الطويلة، كما أنها لا تحتاج إلى تبريد ويمكن حفظها لفترات طويلة بسهولة.

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