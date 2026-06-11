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مصرع 22 شخصًا في تحطم مروحية عسكرية باكستانية بكشمير

كتب : مصطفى الشاعر

02:06 م 11/06/2026

تحطم مروحية عسكرية

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أفادت مصادر أمنية لوكالة "رويترز"، بأن مروحية عسكرية تحطمت في إقليم كشمير الخاضع لإدارة باكستان، في حادث أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

مقتل 22 شخصا في الحادث

نقلت "رويترز"، عن مصادرها الأمنية، اليوم الخميس، قولها إن ما لا يقل عن 22 شخصا لقوا مصرعهم جراء تحطم المروحية العسكرية الذي وقع أمس الأربعاء.

ترقب لنتائج التحقيقات

لم تكشف المصادر تفاصيل إضافية بشأن أسباب الحادث أو هوية الضحايا، فيما يُنتظر صدور معلومات رسمية حول ملابسات تحطم المروحية ونتائج التحقيقات الجارية.

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تحطم مروحية عسكرية باكستان كشمير

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