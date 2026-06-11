مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يعاني الكثير من الأشخاص من الشعور بالحرارة الزائدة وفقدان السوائل بشكل أسرع من المعتاد، ما يجعل الحفاظ على ترطيب الجسم أمرا ضروريا لتجنب الإجهاد الحراري.

ورغم أن شرب الماء يظل الحل الأساسي، فإن هناك مجموعة من الأطعمة الطبيعية الغنية بالماء والمعادن التي يمكن أن تساعد في دعم توازن السوائل داخل الجسم وتعزيز الشعور بالانتعاش، بحسب موقع هيلث.

تأثير الخيار على الجسم



الخيار من أكثر الأطعمة انتعاشا خلال الأجواء الحارة، إذ يحتوي على ما يقارب 96% من الماء، ما يجعله خيارا مثاليا لتعويض السوائل المفقودة، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة أو إضافته إلى السلطات اليومية.

هل الخس يرطب الجسم؟



يمتاز الخس بنسبة عالية من الماء تصل إلى حوالي 94%، إلى جانب سهولة هضمه، كما يمكن استخدامه في تحضير السلطات أو إضافته إلى السندويشات لزيادة الترطيب اليومي للجسم.

البطيخ ودوره في ترطيب الجسم



البطيخ ضمن أبرز الفواكه المرطبة، حيث يحتوي على نحو 90% من الماء، ويساعد على ترطيب الجسم ومنحه إحساسا بالانتعاش، لكن ينصح بتناوله باعتدال بسبب احتوائه على سكريات طبيعية.

فوائد الفراولة للجسم



تتميز الفراولة بمزيج غني من الماء ومضادات الأكسدة، إضافة إلى احتوائها على فيتامين "سي" بنسبة مرتفعة، وتساهم في دعم المناعة وتعزيز ترطيب الجسم بشكل طبيعي.

علاقة الزبادي اليوناني بترطيب الجسم



الزبادي اليوناني خيار غذائي متوازن، إذ يجمع بين البروتين والماء، إضافة إلى معادن مهمة مثل الكالسيوم والبوتاسيوم، ويمكن تناوله باردا أو مع الفواكه للحصول على وجبة منعشة ومغذية.

اقرأ أيضا:

ابدأ يومك بنشاط.. كوب ماء صباحا يعيد الحيوية لجسمك

في الطقس الحار.. طبيبة تنصح بمشروب غير متوقع بدل الماء فقط