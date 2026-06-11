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سرقوا أتوبيس مدرسة.. السجن 3 سنوات لثلاثة متهمين في الإسكندرية

كتب : محمد عامر

01:48 م 11/06/2026

محكمة جنايات الإسكندرية

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة بائع دواجن وسائق وعاطل بالسجن لمدة 3 سنوات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامهم بسرقة أتوبيس مدرسة بمنطقة الدخيلة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الجواد يسن حسن، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عصام محمد خليفة، والمستشار أيمن محمود الحنفي، وسكرتير المحكمة ممدوح رفعت.

تفاصيل سرقة أتوبيس مدرسة في الإسكندرية

ترجع وقائع القضية رقم 6198 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم بورود بلاغ يفيد سرقة أتوبيس.

ووفقًا لأوراق القضية، كون المتهمين الثلاثة كل من "س.م.ك" بائع دواجن و"م.أ.ف" سائق و"و.ال.ك" عاطل، تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة السيارات ليلًا.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني كان يعمل في مدرسة ويعلم مكان تواجد الأتوبيسات التابعة لها ليلا، وحمل المتهمين الأسلحة البيضاء واستولوا على الأتوبيس وفروا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى عمل كمين والقبض على المتهمين الثلاثة.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

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الإسكندرية سرقة حوادث الجنايات

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