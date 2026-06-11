تناول الأطعمة غير الصحية قبل النوم مثل البيتزا أو المثلجات قد يؤثر سلبًا على جودة النوم، كما قد يسبب اضطرابات في الهضم أو يساهم في زيادة الوزن خلال الليل، لذلك فإن معرفة الأطعمة التي يُفضل تجنبها في المساء يساعد على تحسين النوم والحفاظ على صحة أفضل.



وفقًا لما ذكره موقع "verywellhealth"، إليك أبرز أطعمة لا يفضل تناولها قبل النوم.



1. البيتزا



على الرغم من أن البيتزا تُعد خيارًا شائعًا لتناول وجبة ليلية، فإنها قد تؤثر سلبًا على النوم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء. فصوص الطماطم ذات طبيعة حمضية وقد تهيج المعدة، مما يؤدي إلى حرقة المعدة وعسر الهضم وارتجاع الحمض، كما أن محتواها العالي من الدهون يجعل عملية هضمها أبطأ، وهو ما يزيد من احتمالية الشعور بعدم الراحة عند الاستلقاء بعد تناولها.



2. الآيس كريم



تناول كميات كبيرة من الآيس كريم قبل النوم قد ينعكس سلبًا على جودة النوم، إضافة إلى احتمالية المساهمة في زيادة الوزن. فهو غالبًا يحتوي على كميات مرتفعة من السكر والدهون والسعرات الحرارية، ما قد يؤدي إلى تقلبات سريعة في مستوى السكر في الدم، وهو عامل قد يسبب اضطراب النوم، كما أشارت بعض الدراسات إلى أن الأطعمة الغنية بالسكر والدهون قد ترتبط باضطراب نمط النوم والاستيقاظ، خاصة عند الإفراط في تناولها ليلًا.



3. رقائق البطاطس



تتميز رقائق البطاطس باحتوائها على كميات عالية من الكربوهيدرات المكررة، ما قد يسبب ارتفاعًا في سكر الدم ويجعل النوم أكثر صعوبة. كما أنها غنية بالسعرات الحرارية والدهون والصوديوم. وتشير بعض الأبحاث إلى أن زيادة استهلاك الصوديوم قد ترتبط بانخفاض جودة النوم وقصر مدته، بالإضافة إلى زيادة احتمالية الاستيقاظ المتكرر خلال الليل.



4. الفلفل الحار



تُعرف الأطعمة الحارة مثل الفلفل الحار بأنها قد تسبب تهيج المعدة وحرقة المعدة لدى بعض الأشخاص، ما قد يعيق القدرة على النوم بشكل مريح. كما يحتوي الفلفل الحار على مادة الكابسيسين المسؤولة عن الطعم الحار، والتي قد ترفع درجة حرارة الجسم، وهو عامل يمكن أن يؤثر على جودة النوم ويؤخر الشعور بالاسترخاء.



5. البرتقال



رغم القيمة الغذائية العالية للبرتقال والحمضيات عمومًا مثل الجريب فروت والليمون، فإنها قد لا تكون خيارًا مناسبًا قبل النوم، خاصة لمن يعانون من حساسية تجاه الأحماض أو ارتجاع المريء، فطبيعتها الحمضية قد تزيد من احتمالية حدوث حرقة المعدة، خصوصًا عند الاستلقاء مباشرة بعد تناولها.

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