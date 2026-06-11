وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية باتخاذ إجراءات عاجلة للتيسير على المواطنين الراغبين في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية والعودة إلى نظام المحاسبة بالشرائح المتدرجة.

وبحسب خطاب رسمي صادر عن المهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، حصل "مصراوي" على نسخة منه، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالتوسع في تقديم التيسيرات للمواطنين وإنهاء الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع الوحدات السكنية.

زيادة عدد المنافذ المخصصة لاستقبال طلبات تحويل العدادات الكودية

طالبت الشركة القابضة رؤساء شركات التوزيع بزيادة عدد المنافذ المخصصة لاستقبال طلبات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية داخل مراكز خدمة العملاء، بما يساهم في سرعة إنهاء الطلبات وتقليل فترات الانتظار.

أوضح الخطاب أنه سيتم قبول طلبات التحويل في حال تقديم ما يفيد قبول التصالح من الجهة الإدارية المختصة، سواء من خلال إخطار رسمي موجَّه لشركة التوزيع أو من خلال مستند يقدمه المواطن يثبت صدور قرار بقبول التصالح على الوحدة أو العقار.

شددت الشركة القابضة على ضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات التحويل فور استيفاء المستندات المطلوبة وقبول التصالح النهائي، وفقًا للنماذج والضوابط المنظمة لذلك، بما يسمح بتركيب العداد القانوني الدائم للمشترك.

وفي خطوة تهدف إلى إزالة أي معوقات أمام المواطنين، نص الخطاب على قبول شهادات توصيل المرافق الصادرة من الجهات الإدارية المختصة حتى في حال انتهاء مدة سريانها، وذلك لتسهيل إجراءات التحويل وعدم تعطيل تقديم الخدمة.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في تقنين أوضاع المشتركين وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمات الكهربائية بصورة مستقرة ومنتظمة وفقًا للقواعد المنظمة.

كان الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أكد في تصريحات خاصة سابقة لـ"مصراوي"، أن الوزارة تعمل على إزالة أي معوقات تواجه المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

وشدد الوزير على أن كل من حصل على موافقة أو قبول للتصالح لن يواجه عقبات في الحصول على عداد كهرباء قانوني ومستقر.

وحصل "مصراوي" على نسخة من خطاب رسمي صادر عن المهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجَّه إلى رؤساء شركات توزيع الكهرباء، يتضمن تعليمات جديدة للتوسع في تقديم التيسيرات الخاصة بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية والعودة إلى نظام المحاسبة بالشرائح المتدرجة.