كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون بريطانيون أن ممارسة نشاط بدني محدد وخفيف لفترة قصيرة يوميا تسهم في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.

كم من الوقت تكفي ممارسة اليوجا يوميا لتحقيق فوائد للقلب وضغط الدم؟

وحلل الباحثون بيانات 30 دراسة شملت أكثر من 2600 بالغ يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وكانوا يمارسون اليوجا بانتظام.

وتبين أن معظم المشاركين كانوا يؤدون نحو ثلاث جلسات أسبوعيا، مدة كل منها 60 دقيقة، أي ما يعادل نحو 25 دقيقة يوميا.

ما تأثير ممارسة اليوجا لمدة 12 أسبوع على ضغط الدم وخطر أمراض القلب؟

وبعد 12 أسبوع على الأقل من المتابعة، سجل الباحثون انخفاض واضح في ضغط الدم لدى المشاركين، ما قد ينعكس إيجابا على تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ما هي فوائد ممارسة اليوجا على مرضى الضغط؟

أظهرت الدراسة أن الانخفاض في ضغط الدم كان أوضح لدى المشاركين الآسيويين، إلا أن الباحثين رجّحوا أن ذلك يعود إلى اختلاف أحجام العينات، وليس إلى اختلاف فعالية اليوغا بين المجموعات السكانية.

ما هو حجم الانخفاض في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي نتيجة ممارسة اليوجا؟

ووفق النتائج، انخفض ضغط الدم الانقباضي، الرقم الأعلى الذي يقيس قوة ضخ الدم في الشرايين عند نبض القلب، بمقدار 4.35 ملم زئبقي، بينما انخفض ضغط الدم الانبساطي، الرقم الأدنى الذي يُقاس عند راحة القلب بين النبضات، بمقدار 2.06 ملم زئبقي.

هل يمكن لممارسة اليوجا أن تعادل تأثير أدوية خفض ضغط الدم؟

ويرى الباحثون أن هذا الانخفاض في ضغط الدم يقترب من تأثير بعض أدوية خفض الضغط، رغم أن الاستجابة للأدوية عادة تكون أكبر لدى كثير من المرضى، بحسب حالتهم الصحية ونوع العلاج المستخدم.



كيف يؤثر ممارسة اليوجا على مستويات الكوليسترول الضار وصحة القلب؟

وإلى جانب ذلك، لوحظ تحسن طفيف في مستويات الكوليسترول لدى ممارسي اليوجا، بما في ذلك انخفاض الكوليسترول الضار، وهو العامل المساهم في انسداد الشرايين وزيادة خطر أمراض القلب.

ويعد ارتفاع ضغط الدم من أبرز عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، ما يجعل أي تدخل يساهم في خفضه ذا أهمية صحية كبيرة.

