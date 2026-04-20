تشير دراسة حديثة نُشرت في تقرير عبر موقع "ScienceDaily" إلى أن زيادة عدد الخطوات اليومية قد تساعد في تقليل الأضرار الصحية المرتبطة بنمط الحياة الخامل، حتى لدى الأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة في الجلوس.



ما علاقة المشي بانخفاض خطر الوفاة وأمراض القلب؟



أظهرت الدراسة، التي شملت أكثر من 72 ألف مشارك باستخدام أجهزة تتبع النشاط، أن المشي المنتظم يرتبط بانخفاض واضح في خطر الوفاة وأمراض القلب، حتى مع استمرار فترات الجلوس الطويلة.



كم عدد الخطوات المطلوبة لتحقيق فوائد صحية؟



أوضحت النتائج أن الوصول إلى نحو 9 آلاف إلى 10 آلاف خطوة يوميًا ارتبط بانخفاض خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 39%، وبانخفاض خطر أمراض القلب بنسبة 21%.



هل يجب الوصول إلى أرقام مرتفعة من الخطوات؟



تشير الدراسة إلى أن الفوائد الصحية لا تتطلب بالضرورة أرقامًا كبيرة، إذ إن تحقيق حوالي 4 آلاف إلى 4.5 آلاف خطوة يوميًا قد يحقق قرابة نصف هذه الفوائد.



هل المشي يلغي أضرار الجلوس الطويل تمامًا؟



تؤكد النتائج أن زيادة النشاط البدني تساعد في تخفيف آثار الجلوس الطويل، لكنها لا تلغيها بالكامل، رغم أن أي حركة إضافية تظل مفيدة للصحة العامة.



ما أهمية تتبع عدد الخطوات يوميًا؟



أظهرت البيانات أن المشاركين كانوا يجلسون أكثر من 10 ساعات يوميًا في المتوسط، ومع ذلك ظهرت فوائد واضحة لدى من زادوا نشاطهم. ويُعد تتبع الخطوات عبر الهواتف أو الأجهزة الذكية وسيلة سهلة لتعزيز الحركة اليومية.



هل يمكن الاعتماد على هذه النتائج بشكل قاطع؟



يرى الباحثون أن الدراسة قائمة على الملاحظة، أي أنها تُظهر ارتباطًا بين المشي وتقليل المخاطر دون إثبات علاقة سببية مباشرة، لكنها تدعم بقوة أهمية زيادة النشاط البدني.

في المجمل، تؤكد النتائج أن أي زيادة في الحركة اليومية even بسيطة يمكن أن تُحدث فرقًا صحيًا مهمًا، ويظل المشي من أبسط وأهم الوسائل لتحسين صحة القلب وتقليل المخاطر على المدى الطويل.

