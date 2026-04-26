تجاهل تناول البروتين في وجبة الإفطار يؤثر سلبا على الطاقة والتركيز، إذ يسبب تقلبات سكر الدم وزيادة الشعور بالجوع خلال اليوم.

كيف تؤثر الكربوهيدرات في الإفطار على مستويات سكر الدم؟

يعتمد العديد من الأشخاص على الكربوهيدرات السريعة مثل الخبز والحبوب، وهي أطعمة تهضم بسرعة، ما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في سكر الدم يتبعه انخفاض سريع يسبب التعب والكسل.

كيف يسهم البروتين في الإفطار في استقرار مستويات الطاقة والسكر؟

يستغرق البروتين وقتا أطول للهضم، ما يساعد على إبطاء امتصاص السكر والحفاظ على مستوى طاقة أكثر استقرارًا خلال اليوم.

كيف يؤثر البروتين على الشبع والتركيز؟

تناول البروتين في الصباح يعزز الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل الرغبة في تناول وجبات خفيفة غير صحية

كيف يدعم تناول البروتين في الإفطار الشبع ووظائف الدماغ؟

كما يؤدي البروتين دورا مهما في دعم وظائف الدماغ، إذ يحتاج الجسم إلى الأحماض الأمينية لإنتاج النواقل العصبية المسؤولة عن التركيز والمزاج، وفقا لموقع "Very Well Health".

ما المخاطر الناتجة عن نقص البروتين في الإفطار؟

هذا يعني أن تجاهل البروتين في الإفطار قد يؤدي إلى ضعف التركيز أو ما يُعرف بـ"ضبابية الدماغ"، خاصة خلال ساعات العمل الأولى.

ولا تقتصر المشكلة على الطاقة اليومية، إذ قد يؤدي نقص البروتين المزمن إلى فقدان الكتلة العضلية وضعف القوة البدنية، مما يزيد الشعور بالإرهاق حتى أثناء الأنشطة البسيطة.

ويؤكد الخبراء أهمية توزيع تناول البروتين على مدار اليوم بدل الاعتماد على وجبة واحدة فقط.

كيف يمكن تحسين الإفطار لتحقيق توازن غذائي؟

يمكن تحسين جودة الإفطار بإضافة مصادر بروتين مثل البيض، أو الزبادي اليوناني، أو زبدة المكسرات، أو حتى البروتين النباتي مثل البقوليات.

كما أن الجمع بين البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية يساعد في تحقيق توازن غذائي أفضل.

