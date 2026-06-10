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السياحة تعلن وصول آخر رحلات الحج البري

كتب : أحمد العش

06:33 م 10/06/2026

الحج السياحي

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أعلنت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، وصول آخر رحلات الحج السياحي البري إلى أرض الوطن، عبر ميناء نويبع المصري البحري، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يضمن عودة الحجاج في يُسر وسلامة، في إطار حرص "الوزارة" على متابعة رحلات عودة حجاج السياحة بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج للموسم هذا العام.

أكدت سامية سامي، مساعد الوزير لشؤون شركات السياحة ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، من جانبها، أن إتمام عودة آخر رحلات الحج السياحي البري يُمثل تتويجًا لجهود الوزارة التي بذلتها بالتعاون مع الجهات المعنية، وختامًا ناجحًا للمنظومة المتكاملة التي عملت عليها الوزارة طوال الموسم، مشيرة إلى أنه تمت متابعة تحركات كافة المركبات السياحية المشاركة لحظيًا عبر مركز تتبع المركبات السياحية بالوزارة، بما أسهم في رصد مواقع الحافلات على مدار الرحلة وضمان التزامها بخطوط السير والمواعيد المقررة.

متابعة مستمرة لضمان سلامة الحجاج

أوضحت "سامي" أن غرفة عمليات متابعة رحلات الحج السياحي البري ظلت تعمل على مدار الساعة طوال أيام الموسم لمتابعة سير الرحلات والتعامل الفوري مع أي مستجدات، بما يضمن توفير أعلى معايير الأمان والرعاية لحجاج بيت الله الحرام منذ لحظة المغادرة وحتى العودة إلى أرض الوطن.

وأشارت رئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، إلى أن منظومة التتبع شهدت هذا الموسم تطورًا نوعيًا بامتداد تغطيتها لأول مرة إلى خارج الحدود المصرية، بما أتاح متابعة المركبات على امتداد مسار الرحلة كاملاً ذهابًا وإيابًا، الأمر الذي أسهم في تعزيز مستويات الرقابة والسلامة وعكس ما وصلت إليه المنظومة الرقمية للوزارة من كفاءة في خدمة ضيوف الرحمن.

حصيلة موسم الحج البري 1447 هـ

يذكر أن الوزارة أتمت خلال موسم حج 1447هـ نقل 5700 حاجًا ضمن برنامج الحج السياحي البري عبر أسطول يتكون من 130 حافلة من الحافلات الحديثة المجهزة، وذلك في إطار حرص الوزارة وتكليفات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار بتقديم أفضل مستويات الخدمة والرعاية لضيوف الرحمن من حجاج السياحة منذ سفرهم وطوال رحلة الحج وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.

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