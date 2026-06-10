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تفقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، موقع الانهيار الذي وقع بطريق مدخل مدينة إسنا بجوار ترعة أصفون، للوقوف على أسباب الانهيار ومتابعة الإجراءات اللازمة للتعامل معه بشكل عاجل.

وخلال الجولة، ناقش محافظ الأقصر أسباب الانهيار مع المهندسة صفاء برعي مدير هندسة ري غرب قنا، وذلك بحضور المهندسة إلهام شيباني مدير مديريتي الطرق والنقل والإسكان بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس محمد فوزي نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

وطمأن محافظ الأقصر المواطنين بأن المحافظة اتخذت خطوات عاجلة للتعامل مع الموقف، حيث تم التنسيق مع كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي لإجراء المعاينة الفنية وإعداد الدراسات الهندسية اللازمة لتحديد أسباب الانهيار ووضع الحلول المناسبة.

وأكد محافظ الأقصر، أن المحافظة ستقوم بتنفيذ جميع الأعمال المطلوبة وفقاً للدراسات الفنية المعتمدة من كلية الهندسة، وتحت إشراف إدارة الموارد المائية والري، وذلك في أقرب وقت ممكن حفاظاً على سلامة المواطنين وضمان استقرار الطريق.

كما تفقد محافظ الأقصر طريق النواصر لمعاينة آثار الزحف الواقع على نهر النيل بمنطقة طريق طراد النيل، حيث أوضحت مدير هندسة ري غرب قنا ، أنه سيتم التنسيق مع إدارة حماية النيل لوضع الحلول الفنية المناسبة، وموافاة المحافظة بالتوصيات اللازمة للبدء في تنفيذها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الطريق والمجرى النهري.