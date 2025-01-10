علامات تدل على اقتراب إصابتك بـ النوبة القلبية- راقب أسنانك جيدا

كتبت- شيماء مرسي

تعد أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، ويشمل ذلك الحالات والأمراض مثل مرض القلب التاجي، والذي يمكن أن يؤدي إلى قصور القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الشرايين الطرفية.

وإذا لم يتم اكتشافه مبكرا ومعالجته، فقد يكون مرض القلب والأوعية الدموية قاتلا، لذلك، فإن اكتشاف العلامات التحذيرية أمر بالغ الأهمية، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وبعض علامات أمراض القلب معروفة جيدا، مثل آلام الصدر، ومع ذلك فإن إحدى علامات التحذير من مشاكل القلب قد تظهر في "الفم".

وكشف ألب كانتارسي طبيب الأسنان البريطاني أن ظهور علامة في الفم قد يكون مؤشرا رئيسيا على احتمال وجود مشكلة في القلب.

وحذر الدكتور أن أمراض اللثة وضعف صحة الأسنان قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وذلك لأن أمراض اللثة وتأثيرها على ميكروبات المعدة والجسم كان لها تأثير كبير على الالتهاب، ما يضع الجسم بشكل عام تحت ضغط كبير.

وقال: "معظم أمراض القلب والأوعية الدموية هي نتيجة انسداد الأوعية الدموية، وخاصة الشريان الأورطي وهو الوعاء الرئيسي الذي يخرج من القلب ويوزع كل الدم عليه".

وقد تحدث السكتة القلبية فالأورطي الذي يشبه الخرطوم، ويمتد من القلب إلى باقي أجزاء الجسم.

لذا فإن هذا الخرطوم إذا أصبح مسدودا بالدهون ثم وصل إلى القلب فقد يسبب الإصابة بالنوبة القلبية.

وإذا وصلت هذه الرواسب الدهنية أو الشحوم، إلى المخ فإنها قد تؤدي أيضا إلى السكتة الدماغية.

وإذا لم يتم علاج الجلطة الدموية يمكن أن تسد أي جزء من الجسم ومن ثم الإصابة بالشلل.

كما أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض اللثة معرضون لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو الأحداث القلبية الوعائية الخطيرة.

وقد يصاب الكثير من الأشخاص المصابين بأمراض اللثة بمشكلات في القلب.

نصائح للوقاية من أمراض اللثة:

-يجب غسل الأسنان بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد مرتين على الأقل يوميا.

-يجب البصق بعد غسل الأسنان وتجنب شطفها.

-التنظيف بين الأسنان يوميا باستخدام خيط أو فرشاة الأسنان.

-استبدال فرشاة الأسنان كل شهر إلى ثلاثة أشهر.

-زيارة طبيب الأسنان لإجراء فحوصات منتظمة، خاصة الحوامل أو مرضى السكري من النوع 2.

-تجنب استخدام غسول الفم مباشرة بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة.

-الإقلاع عن التدخين.

اقرأ أيضًا:

لا ترمِها.. قشور هذه الفاكهة تطهر الرئتين من السموم

مكسرات تحارب السرطان.. احرص على تناولها بين الوجبات

5 عصائر تطرد السموم من جسمك بعد تناولها فورا

لماذا نشعر بالعطش بعد تناول الحلويات؟

أغرب 6 فواكه حول العالم.. هل تجرؤ على تجربتها؟