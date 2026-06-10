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حبس هديل الهادي 3 سنوات لانتحالها صفة طبيبة تجميل وإدارة عيادة غير مرخصة

كتب : رمضان يونس

06:06 م 10/06/2026 تعديل في 06:26 م

هديل الهادي

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أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10.5 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، حكمها على هديل الهادي -تحمل الجنسية الليبية- بتهمة انتحال صفة طبيبة تجميل بالشيخ زايد.


وجاء منطوق الحكم، حيث حكمت المحكمة حضورياً بحبس المتهمة 3 سنوات عن تهمتى التزوير وتقليد الأختام وبراءتها من تهمتى انتحال صفة الطبيبة وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص.

وفي وقت سابق قررت جهات التحقيق المختصة إحالة هديل الهادي للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة انتحال صفة طبيبة تجميل بالشيخ زايد.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اتهام الدكتورة هديل الهادي -تحمل جنسية إحدى الدول- مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، لاتهامها بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في انتحال صفة طبيبة وإدارتها عيادة تجميل بدون ترخيص كائنة بالجيزة، والترويج لنشاطها الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافها وضبطها وبحوزتها هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على أدلة تؤكد نشاطها الإجرامي مجموعة كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر ومبالغ مالية، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لغلق العيادة المشار إليها.

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هديل الهادي طبيبة تجميل حبس الشيخ زايد

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