بعد النوبة القلبية.. دراسة تكشف تكون خلايا عضلية جديدة في القلب

كشفت دراسة طبية حديثة عن قدرة القلب البشري على تكوين خلايا عضلية جديدة بعد الإصابة بنوبة قلبية، في اكتشاف ينفي الاعتقاد السائد بأن تلف عضلة القلب لدى الإنسان غير قابل للشفاء.

ووفقا لموقع لينتا.رو، أجرى الدراسة فريق من العلماء بجامعة سيدني، بالتعاون مع معهد بيرد ومستشفى الأمير ألفريد الملكي، حيث حلل الباحثون عينات نادرة من أنسجة قلب حية مأخوذة من مرضى خضعوا لجراحات ترقيع الشريان التاجي.

وأظهرت المقارنة بين المناطق المتضررة والسليمة من النسيج الحيوي وجود مؤشرات واضحة على انقسام خلايا عضلة القلب داخل مناطق سبق أن تعرضت لنوبات قلبية، وهي مناطق كان يعتقد سابقا أنها تحتوي فقط على أنسجة ندبية غير قادرة على التجدد.

ويمثل هذا الاكتشاف أول دليل قاطع على تجدد خلايا عضلة القلب لدى البشر، بعدما كان هذا النوع من التعافي يلاحظ سابقا فقط في الحيوانات المخبرية.

ورغم هذه النتائج الواعدة، أوضح الباحثون أن عملية التجدد الطبيعية تظل محدودة، ولا تكفي لتعويض الخسائر الكبيرة في خلايا القلب أو لمنع تطور قصور القلب على المدى الطويل.

وأشار الفريق البحثي إلى أن فهم الآليات البيولوجية التي تحفز هذا التجدد الذاتي المحدود قد يفتح الباب أمام تطوير علاجات تجديدية جديدة، تهدف إلى تعزيز قدرة القلب على إصلاح نفسه وتقليل الحاجة إلى عمليات زراعة القلب مستقبلا.

ويعزز هذا الاكتشاف الآمال بإحداث نقلة نوعية في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، التي لا تزال تتصدر قائمة أسباب الوفاة عالميا.