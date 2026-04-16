يسعى الكثيرون إلى تحقيق توازن بين الاستفادة من القهوة والحفاظ على الاستقرار النفسي، إلا أن تحديد الكمية المناسبة يظل موضع تساؤل لدى الباحثين والمتابعين للصحة النفسية، نقلا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ما الذي كشفت عنه الدراسة الحديثة؟



أظهرت دراسة حديثة أن تناول القهوة باعتدال قد يكون مرتبطًا بتحسين الصحة النفسية، حيث حددت كمية يومية قد تساعد على تعزيز اليقظة وتقليل فرص الاضطرابات النفسية دون آثار جانبية ملحوظة.



كيف أُجريت الدراسة وعلى من اعتمدت؟



اعتمد الباحثون في الصين على بيانات صحية لنحو 500 ألف شخص من البنك الحيوي البريطاني، بمتوسط عمر 57 عامًا، مع نسبة 54% من النساء، حيث تمت دراسة العلاقة بين استهلاك القهوة واضطرابات المزاج مثل الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة.



ما مدة متابعة المشاركين في الدراسة؟



تمت متابعة المشاركين لمدة 13 عامًا، وخلال هذه الفترة سُجلت آلاف الحالات المرتبطة باضطرابات المزاج والتوتر، ما أتاح تحليلًا طويل المدى للتأثيرات المحتملة.

ما الكمية اليومية المثالية من القهوة حسب النتائج؟



أظهرت النتائج أن شرب 2 إلى 3 فناجين من القهوة يوميًا ارتبط بانخفاض خطر الإصابة باضطرابات المزاج والتوتر، مقارنة بغير الشاربين أو من يفرطون في الاستهلاك.

هل تختلف الفائدة حسب نوع القهوة؟



تشير الدراسة إلى أن التأثير الإيجابي شمل مختلف أنواع القهوة، بما في ذلك العادية وسريعة التحضير وحتى منزوعة الكافيين، ما يرجح أن الفائدة قد تعود إلى مكونات القهوة نفسها وليس الكافيين فقط.



ماذا يحدث عند الإفراط أو التقليل من القهوة؟



بينت النتائج أن تناول أقل من الحد المثالي لم يُظهر تحسنًا واضحًا في الصحة النفسية، بينما ارتبط استهلاك أكثر من ثلاثة فناجين يوميًا بزيادة خطر الاكتئاب والقلق واضطرابات التوتر.



ما الأسباب المحتملة لفوائد القهوة النفسية؟



يرجح الباحثون أن مركبات “البوليفينولات” الموجودة في القهوة تساهم في تقليل الالتهابات وحماية خلايا الدماغ، إضافة إلى دورها في تحفيز إفراز الدوبامين الذي يعزز المزاج ويقلل القلق.



هل للقهوة تأثير اجتماعي أيضًا؟



نعم، فقد أشار الباحثون إلى أن القهوة غالبًا ما ترتبط بالتجمعات الاجتماعية واللقاءات الودية، ما قد يساهم بشكل غير مباشر في تحسين الحالة النفسية.



هل تثبت الدراسة علاقة سببية بين القهوة والصحة النفسية؟



شدد الباحثون على أن النتائج تُظهر علاقة ارتباط فقط، وليست دليلًا قاطعًا على علاقة سببية، مع التأكيد على اختلاف استجابة الأفراد للكافيين، ما يجعل الكمية المثلى غير موحدة للجميع، نُشرت الدراسة في مجلة الاضطرابات العاطفية المتخصصة في الأبحاث النفسية.

أقرأ أيضًا:

احذر شرب القهوة فور الاستيقاظ من النوم.. هذا ما يحدث لجسمك



العدو الخفي للقلب والعظام.. مشروب شهير الإكثار منه يدمرك



