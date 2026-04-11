القهوة من أكثر المشروبات استهلاكا حول العالم، لكن الإفراط في تناولها يجلب آثارا صحية تتجاوز فوائدها المعروفة، ويشمل تأثيره إلى القلب والعظام والصحة العامة.

كيف تؤثر القهوة على صحة القلب؟

وفقا لموقع "health"، ترتبط أمراض القلب بكونها السبب الرئيسي للوفاة عالميًا، ويبدو أن استهلاك القهوة بكميات كبيرة يؤدي دورا في زيادة المخاطر، تناول ستة أكواب أو أكثر يوميًا قد يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 22%.

كما أن الكميات المرتفعة من الكافيين تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، فضلا عن إحداث تغيرات في معدل ضربات القلب حتى عند استهلاك كميات أقل.

وتختلف الاستجابة من شخص لآخر، ويعاني البعض من مشكلات حتى مع تناول كميات معتدلة.

هل تؤثر القهوة على قوة العظام؟

لا يقتصر تأثير الإفراط في القهوة على القلب، بل يشمل العظام أيضا، يؤدي استهلاك كميات كبيرة من الكافيين إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

كما أن القهوة تقلل من امتصاص بعض العناصر الغذائية المهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين B12، ما ينعكس سلبا على صحة العظام.

ما الأضرار الأخرى للإفراط في شرب القهوة؟

هل تسبب القهوة الصداع؟

رغم أن الكافيين يدخل في تركيب بعض مسكنات الألم، فإن الإفراط في تناوله أو التوقف المفاجئ عنه يؤدي إلى الصداع.

هل تؤثر القهوة على الحالة المزاجية؟

تحسن القهوة الحالة المزاجية مؤقتا، لكن الإفراط فيها يزيد من الشعور بالقلق أو الشعور بالحزن لدى بعض الأشخاص.

هل تسبب القهوة اضطرابات في النوم؟

وفقا لموقع "verywellhealth"، تناول الكافيين قبل النوم يقلل من جودة النوم ويجعل النوم أكثر صعوبة، لذلك يُنصح بتجنبه قبل النوم بعدة ساعات.

هل تزيد القهوة من العطش والتبول؟

يعمل الكافيين كمدر للبول، ما يُسهم في زيادة التبول ويصاحبه شعور بالعطش لدى بعض الأشخاص.

هل يمكن أن تسبب القهوة ألما في الصدر؟

في بعض الحالات، قد يؤدي الإفراط في الكافيين إلى الشعور بألم في الصدر نتيجة تأثيره على تدفق الدم إلى القلب.

كيف تعرف أنك تفرط في شرب القهوة؟

تختلف حساسية الأشخاص للكافيين، لكن هناك علامات شائعة تشير إلى الإفراط، مثل القلق، الأرق، زيادة ضربات القلب، واضطرابات المعدة، وفي الحالات الشديدة، تظهر أعراض مثل الارتباك أو الهلوسة.

ما الكمية الآمنة من القهوة يوميا؟

استهلاك ما يصل إلى أربعة أكواب يوميا آمنا بشكل عام لمعظم البالغين، لكن تجاوز هذه الكمية يؤدي إلى آثار جانبية مثل التوتر والغثيان، ويزيد من المخاطر الصحية.

كيف يمكن تقليل استهلاك الكافيين بشكل آمن؟

يُنصح بتقليل الكافيين تدريجيا لتجنب أعراض الانسحاب مثل الصداع وسرعة الانفعال، كما يفضل الحد من استهلاكه لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات مثل ارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات النوم أو القلق.

اقرأ أيضا: