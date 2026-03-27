تعد القهوة من أكثر المشروبات استهلاكا في العالم، وبالرغم من فوائدها، إلا أنه لا ينصح بتناولها في الصباح الباكر عند الاستيقاظ لأسباب عديدة.

ما هو أفضل وقت لتناول أول فنجان قهوة في اليوم؟

من الأفضل تناول أول فنجان قهوة في الصباح بين منتصف الصباح وآخره، أي حوالي الساعة 9:30 إلى 11:30 صباحا.

لماذا لا ينبغي شرب القهوة في الصباح؟

شرب القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ يقلل من فعاليتها، نظرا لأن مستويات الكورتيزول "هرمون اليقظة"، تبدأ بالانخفاض في ذلك الوقت، وتكون مستويات الكورتيزول مرتفعة جدا بشكل طبيعي في الصباح الباكر.

لذا، يسهم تناول القهوة في وقت متأخر من الصباح على تنشيط الجسم، وفقا لـ "هيلث".

لماذا يجب تجنب القهوة في وقت متأخر من اليوم؟

من الأفضل تجنبها في وقت متأخر من اليوم، خاصة إذا كنت تعاني من حساسية الكافيين الذي ينشط الدماغ والجهاز العصبي بكثرة في العديد من المشروبات مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

وقد يسبب شرب القهوة في الصباح الشعور بالتوتر أو القلق بسبب الكافيين.

لماذا ينصح بتجنب القهوة بعد الساعة الثالثة مساءً؟

يبقى الكافيين في الجسم لمدة 6 ساعات على الأقل، لذا حتى عند تناوله في وقت متأخر من بعد الظهر يستمر تأثيره حتى ساعات متأخرة من المساء، لذلك، ينصح بتجنب تناوله بعد الساعة الثالثة مساء يوميا لتجنب أي تأثير على دورة النوم.

وينطبق هذا بشكل خاص على من يشربون القهوة العادية، ولكن تناول القهوة منزوعة الكافيين لا يعني إمكانية شربها في ساعات المساء أيضا.

هل شرب القهوة منزوعة الكافيين آمنة قبل النوم؟

تحتوي القهوة منزوعة الكافيين على كميات ضئيلة جدا من الكافيين، وبالرغم من أنه من غير المرجح أن يؤثر على نوم معظم الناس، إلا أن الأشخاص الذين لديهم حساسية شديدة للكافيين قد يحتاجون إلى توخي الحذر عند شرب القهوة منزوعة الكافيين قبل النوم مباشرة.

كما أن القهوة سريعة التحضير تزيد من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر، وهو حالة لا رجعة فيها تؤدي تدريجيا إلى فقدان البصر.

ما هي الفوائد الصحية للقهوة؟

ما العلاقة بين القهوة وأمراض القلب؟

يساعد شرب كوب أو كوبين من القهوة يوميا على الوقاية من مشكلات القلب والنوبة القلبية، حيث يواجه القلب الضعيف صعوبة في ضخ كمية كافية من الدم إلى الجسم.

هل يعزز شرب القهوة صحة الكبد؟

للقهوة العادية ومنزوعة الكافيين تأثير وقائي على الكبد، حيث أن الأشخاص الذين يشربون القهوة يتمتعون بمستويات إنزيمات كبد ضمن المعدل الطبيعي مقارنة بمن لا يشربونها.

كيف يؤثر تحميص القهوة على الحمض النووي؟

يساعد تحميص القهوة على تقليل تكسر خيوط الحمض النووي، والذي يحدث بشكل طبيعي ولكنه يسبب السرطان إذا لم تقم خلاياك بإصلاحه.

هل الكافيين يحمي من مرض ألزهايمر وباركنسون؟

الكافيين الموجود في القهوة يوميا قد يوفر حماية كبيرة ضد الإصابة بمرض ألزهايمر وباركنسون.

