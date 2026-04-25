انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات حول نقل الفنانة الكبيرة ميرفت أمين إلى أحد المستشفيات بعد تعرضها لأزمة صحية، قبل أن ينفي الفنان ياسر جلال ما تم تداوله.

حقيقة نقل ميرفت أمين إلى المستشفى

وأكد "جلال" في تعليق له على أحد المنشورات المتداولة، أن ميرفت أمين تعاني من نزلة برد، وهو ما يتوافق مع ما أشارت إليه الإعلامية بوسي شلبي حول تواجدها في منزلها.

وأثارت أزمة ميرفت أمين الصحية تساؤلات حول أسباب تزايد حدة نزلات البرد لدى الكثير من الأشخاص في فصل الربيع.

أسباب نشاط نزلات البرد في الربيع؟

وتعليقا على ذلك، أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الربيع يشهد نشاطًا متزايدًا لفيروسات الجهاز التنفسي نتيجة التقلبات الحرارية وارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا، ما يهيئ بيئة مناسبة لانتشارها، وعلى رأسها نزلات البرد والإنفلونزا وفيروس الأنف، والتي تنتقل بسهولة عبر الرذاذ أو الأسطح الملوثة.

وأضاف "بدران" في تصريحات لـ"مصراوي" أن زيادة العدوى ترتبط أيضًا بتغير السلوكيات في الربيع مثل كثرة الخروج والتجمعات، إلى جانب الفروق بين حرارة الليل والنهار التي قد تُضعف المناعة بشكل مؤقت، فضلًا عن تأثير حبوب اللقاح التي تهيج الأغشية المخاطية وتزيد قابلية الجهاز التنفسي للإصابة.

أعراض نزلات البرد في الربيع

وأشار إلى أن أعراض الفيروسات التنفسية بما في ذلك نزلات البرد، تشمل سيلان الأنف والتهاب الحلق والسعال والعطس وارتفاعًا طفيفًا في الحرارة، موضحًا أن تمييزها عن حساسية الربيع قد يكون صعبًا، إلا أن العدوى الفيروسية غالبًا ما يصاحبها إرهاق وآلام بالجسم، بعكس الحساسية التي تتركز في الحكة ودموع العين دون حمى.

وحذر من أن الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات هم الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، مؤكدًا أن الوقاية تكون عبر غسل اليدين، وتجنب لمس الوجه، وتهوية الأماكن المغلقة، مع تعزيز المناعة بالغذاء الصحي والنوم الكافي.

كما شدد على أهمية التعرض المعتدل لأشعة الشمس في الربيع لدعم إنتاج فيتامين (د)، الذي يلعب دورًا مهمًا في تقوية الجهاز المناعي.

وفي ما يتعلق بحساسية الربيع، أوضح أن تفاعل الجهاز المناعي مع حبوب اللقاح يسبب أعراضًا مشابهة لنزلات البرد، وقد تمتد أحيانًا إلى ضيق في التنفس لدى مرضى الحساسية أو الربو، خاصة مع التلوث الهوائي أو جفاف الجو.

اقرأ أيضا:

ياسر جلال يوضح حقيقة مرور ميرفت أمين بأزمة صحية (ماذا قال؟)

