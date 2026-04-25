طمأن النجم ياسر جلال، جمهور النجمة الكبيرة ميرفت أمين على حالتها الصحية، وذلك بعد تداول شائعة مرورها بأزمة ونقلها إلى المستشفى، مؤكدا أنها بخير وأصيبت فقط بنزلة برد خفيفة.

ياسر جلال يتحدث عن حالة ميرفت أمين الصحية

ياسر جلال كتب تعليقا على صفحة تحمل اسم "ميرفت أمين ورلد"، وتهتم بنشر أخبارها وصورها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "الحمد لله مفيش أي حاجة والنجمة العظيمة ميرفت أمين بخير والحمد لله نزلة برد خفيفة مش أكتر، ربنا يحفظها لبنتها منة الله ولنا ولكل محبيها في كل أرجاء الوطن العربي".

كانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء تفيد بنقل ميرفت للمستشفى، لمرورها بأزمة صحية، وحرصت الصفحة على نفي الشائعات، وكتبت في منشور لها "كل ما يقال بخصوص الحالة الصحية لمدام ميرفت أمين غير صحيح، كفاية إشاعات، خافوا الله بمشاعرنا وبمشاعر بنتها وكل اللي بيحبوها، مدام ميرفت كويسة كتير وصحتها منيحة، ألف حمد لله مجرد دور برد بسيط وبس".

ميرفت أمين مع ياسر جلال في مسلسل كلهم بيحبوا مودي

وشاركت ميرفت أمين في السباق الرمضاني المنقضي ببطولة مسلسل كلهم بيحبوا مودي أمام النجم ياسر جلال، مع مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: أيتن عامر، محسن منصور، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع، تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق.

اقرأ أيضا

محمد رمضان ينشر صورا جديدة من فرنسا.. والجمهور: شبه رافينيا

بالفيديو| أمير صلاح الدين يغني مع ابنتيه ريحانة ولين في أسوان

بعد استغاثة طليقته بسبب عدم إنفاقه على نجله.. مسلم: "بدفع 180 ألف جنيه"