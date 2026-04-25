بحسب موقع Healthline الطبي، يُعد البرقوق من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، وله تأثيرات إيجابية متعددة على صحة الجسم عند تناوله بانتظام.

هل يساعد البرقوق على تحسين الهضم؟

يحتوي البرقوق على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتقليل الإمساك بشكل طبيعي.

هل يدعم صحة العظام؟

تشير الدراسات إلى أن البرقوق قد يساهم في تقوية العظام بفضل احتوائه على فيتامين K والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.

هل يساهم في حماية القلب؟

يساعد البرقوق في تقليل الكوليسترول الضار وتحسين صحة الشرايين، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

هل يساعد في تنظيم سكر الدم؟

يتميز البرقوق بمؤشر جلايسيمي منخفض، مما يجعله مناسبًا للمساعدة في استقرار مستويات السكر في الدم.

هل يعزز صحة البشرة؟

بفضل مضادات الأكسدة، يساهم البرقوق في محاربة الجذور الحرة وتأخير علامات الشيخوخة.

اقرأ أيضًا:

ما هي فوائد البرقوق لصحة الأمعاء والقولون؟

البرقوق.. فاكهة الصيف الرشيقة والصديقة للقلب

"العسل بينقط منها".. تعرف على 7 أنواع للبرقوق من مزارع القليوبية - فيديو وصور





