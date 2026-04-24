أثارت أكياس الشاي جدلا علميا متصاعدا بعد تقارير حديثة كشفت أنها قد تطلق كميات كبيرة من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة والنانوية عند استخدامها بالماء الساخن، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول تأثيرها المحتمل على صحة الإنسان على المدى البعيد.

ووفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل، أظهرت مراجعة علمية شملت 19 دراسة أجراها باحثون في إيران والمملكة المتحدة، أن كيس الشاي الواحد قد يحتوي وهو جاف على نحو 1.3 مليار جسيم بلاستيكي، وقد يرتفع العدد إلى حوالي 14.7 مليار جسيم بعد نقعه في الماء الساخن، نتيجة تفكك المواد بفعل الحرارة.

هل تطلق أكياس الشاي جزيئات بلاستيكية في الكوب؟

تشير النتائج إلى أن الأكياس المصنوعة من مواد مثل النايلون أو البولي إيثيلين تيرفثالات "PET" تطلق كميات أكبر من الجسيمات عند تعرضها للماء القريب من الغليان، مقارنة بمواد أخرى أقل تفاعلا.

ما مصدر هذه الجسيمات الدقيقة؟

يرجح الباحثون أن مصدر هذه الجزيئات قد يكون مواد تصنيع الأكياس نفسها، أو التلوث خلال عمليات الإنتاج، أو تسرب مركبات كيميائية، إلا أن تحديد المصدر بدقة لا يزال غير محسوم علميا حتى الآن.

هل يقتصر الخطر على أكياس الشاي فقط؟

لا يقتصر التعرض للجسيمات البلاستيكية على أكياس الشاي فقط، إذ قد توجد أيضا في المشروبات المعبأة مثل الشاي الجاهز وبعض المشروبات الأخرى، نتيجة العبوات والأدوات المستخدمة مثل الأكواب والمصاصات.

هل هناك طرق لتقليل التعرض؟

يوصي الخبراء ببعض الخطوات الاحترازية مثل استخدام الشاي السائب بدلا من الأكياس، أو اختيار أكياس ورقية بديلة، مع تجنب تسخين الأكياس في الميكروويف، رغم أن فعالية هذه الإجراءات تختلف حسب نوع الكيس.

لماذا يثير هذا الملف قلق العلماء؟

تأتي هذه المخاوف في ظل انتشار الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في الماء والغذاء وحتى داخل أنسجة الجسم، حيث رصدت في الدم والرئتين والكبد، ما دفع العلماء إلى تكثيف الأبحاث لفهم تأثيراتها الصحية المحتملة.

وتعرف هذه الجسيمات بأنها قطع بلاستيكية متناهية الصغر يمكن أن تخترق الخلايا، بينما الجسيمات النانوية الأصغر حجما قد تصل إلى مجرى الدم والأنسجة، وهو ما يثير تساؤلات حول تأثيرها طويل المدى.

ماذا تقول الدراسات الأولية؟

تشير بعض الأبحاث إلى أن هذه الجسيمات قد تسبب إجهادا تأكسديا وتلفا خلويا، إضافة إلى احتمال حملها لمواد كيميائية مثل الفثالات والمعادن الثقيلة، إلا أنه لا يوجد حتى الآن دليل قاطع على علاقة مباشرة بينها وبين الأمراض.

ويؤكد العلماء أن حجم المشكلة الحقيقي قد يكون أكبر مما تظهره الدراسات الحالية، ما يستدعي المزيد من الأبحاث لتقييم المخاطر بدقة أكبر.

