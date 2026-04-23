في كثير من الأحيان يشعر البعض بالدوار والدوخة الخفيفة عند الوقوف بشكل مفاجئ، الأمر الذي يثير بعض القلق لدى الكثيرين، إذ يعتقدون أن ذلك قد يكون عرضا لأحد الأمراض الخطيرة.

وفي التقرير التالي نوضح السبب الحقيقي لهذا العرض المفاجئ وفق ما ذكره موقع health.harvard.



لماذا نشعر بالدوار عند الوقوف المفاجئ؟



الدوار ظاهرة شائعة تعرف باسم غير شائع وهو انخفاض ضغط الدم الانتصابي، وعند الانتقال من وضعية الاستلقاء أو الجلوس إلى الوقوف، ينخفض ​​ضغط الدم وتشعر بدوار خفيف مؤقت.

يحدث ذلك لأن الدم يتجمع في الساقين مؤقتا عند الوقوف، ويحتاج الجسم إلى لحظة للتعويض عن طريق ضخ الدم من الأوردة الكبيرة في الساقين وزيادة سرعة نبضات القلب قليلا. وأيضا قد يحدث الدوار بعد تناول الطعام، لأن عملية الهضم تغير تدفق الدم وقد تخفض ضغط الدم.

ويعاني ما يصل إلى 20% من الأشخاص فوق سن 65 عاما من درجة ما من انخفاض ضغط الدم الانتصابي.

وفي حالة إذا كان الأمر عرضيا واستمر الشعور بالدوار لأقل من 15 ثانية، فاحرص على شرب كمية كافية من الماء.

أما إذا تكرر الأمر أو لم يختف الدوار سريعا، فقد تسقط وتفقد الوعي، في هذه الحالة، عليك استشارة الطبيب.

