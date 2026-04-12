الشعور بالدوخة يوميا قد يكون مزعجا، ورغم أنه غالبا ما يكون غير ضار، إلا أنه لا ينبغي تجاهله دائما.

ما المقصود بالدوخة وما أسبابها الشائعة؟

تعد الدوخة مصطلح عام يشمل الشعور بالدوار الخفيف أو الإحساس بالدوار أو فقدان التوازن، وفي كثير من الحالات، ترتبط الدوخة اليومية بأسباب بسيطة نسبيا.

الجفاف وانخفاض ضغط الدم وتفويت الوجبات والقلق وقلة النوم، كلها عوامل تسهم في الشعور بالإغماء، كما أن مشكلات الأذن الداخلية، تعد سببا شائعا، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

متى تشير الدوخة إلى حالة صحية خطيرة؟

مع ذلك، تشير الدوخة المستمرة أو المفاجئة أحيانا إلى حالة أكثر خطورة، بما في ذلك السكتة الدماغية.

كيف تحدث السكتة الدماغية وما تأثيرها على الدماغ؟

تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، مما يمنع خلايا الدماغ من الأكسجين.

هل الدوخة علامة مبكرة على السكتة الدماغية؟

في حين أن معظم الأشخاص يربطون السكتة الدماغية بأعراض مثل تدلي الوجه أو التلعثم في الكلام، إلا أن الدوار قد يكون أيضا علامة تحذيرية خاصة في أنواع معينة من السكتات الدماغية التي تصيب جذع الدماغ أو المخيخ، وهما المسؤولان عن التحكم في التوازن والتناسق الحركي.

كيف يمكن التمييز بين الدوخة البسيطة والمقلقة؟

غالبا ما يكمن الفرق في طريقة ظهور الدوار، إذ يميل الدوار غير الضار إلى الظهور والاختفاء، وقد يرتبط بمحفزات معينة مثل النهوض بسرعة كبيرة أو عدم شرب كمية كافية من الماء.

في المقابل، يكون الدوار المرتبط بالسكتة الدماغية عادة مفاجئ وشديد، ومصحوبًا بأعراض أخرى، وتشمل هذه الأعراض صعوبة المشي وفقدان التناسق الحركي وازدواج الرؤية والصداع الشديد والخدر أو الضعف خاصة في جانب واحد من الجسم وصعوبة التحدث أو فهم الكلام.

ما هي أعراض السكتة الدماغية؟

تدلي الوجه، وضعف الذراع، وصعوبة الكلام هي علامات تستدعي طلب المساعدة الطبية فورا، ورغم أن الدوار ليس من الأعراض الأساسية لهذا الاختبار، إلا أن الأطباء يحذرون بشكل متزايد من ضرورة عدم تجاهل مشكلات التوازن والدوار خاصة إذا ظهرت فجأة ودون سبب واضح.

لماذا يجب عدم تجاهل الدوار المستمر أو غير المعتاد؟

السكتات الدماغية التي تصيب الجزء الخلفي من الدماغ غالبا ما تتسبب في الدوار، وقد تشخص خطأ في بعض الأحيان على أنها حالات أقل خطورة، وهذا ما يجعل الانتباه إلى أنماط الدوار أكثر أهمية.

إذا كان الدوار جديدا أو مستمرا أو يزداد سوءا أو كان مختلفا عما شعرت به من قبل، فمن الأفضل استشارة الطبيب.

هناك أيضا عوامل خطر معينة تزيد من احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، والتدخين، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وقلة الحركة.

