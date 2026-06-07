يُعد السرطان من الأمراض التي قد تتطور بصمت في بدايتها، لذلك فإن الانتباه قد يساعد في اكتشاف المرض مبكرا، وهو ما يزيد من فرص العلاج والشفاء.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة هيلث لاين أن ظهور بعض الأعراض بشكل مستمر أو دون سبب واضح يستدعي استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة، خاصة إذا استمرت لفترات طويلة.

فقدان الوزن المفاجئ

يُعتبر فقدان الوزن دون اتباع حمية غذائية أو ممارسة نشاط بدني إضافي من أبرز العلامات التي قد ترتبط ببعض أنواع السرطان، خاصة سرطانات المعدة والبنكرياس والرئة.

الإرهاق والتعب المستمر

الشعور بالإجهاد الشديد وعدم القدرة على أداء الأنشطة اليومية رغم الحصول على قسط كافٍ من الراحة قد يكون مؤشرًا على وجود مشكلة صحية خطيرة، من بينها بعض أنواع السرطان.

ظهور كتل أو تورمات بالجسم

يجب عدم تجاهل أي كتلة أو تورم جديد يظهر في الثدي أو الرقبة أو أي منطقة أخرى من الجسم، خاصة إذا استمر لفترة طويلة أو ازداد حجمه تدريجيًا.

نزيف غير مبرر

يشمل ذلك ظهور دم في البول أو البراز، أو السعال المصحوب بالدم، أو أي نزيف غير معتاد، وهي علامات تستدعي التقييم الطبي الفوري.

تغيرات في الجلد

قد تظهر بعض أنواع السرطان من خلال تغير لون الجلد أو ظهور شامات جديدة أو تغير شكل وحجم الشامات القديمة، بالإضافة إلى القروح التي لا تلتئم.

سعال أو بحة مستمرة

استمرار السعال أو بحة الصوت لأسابيع دون تحسن قد يكون علامة على وجود مشكلة صحية تتطلب الفحص، خاصة لدى المدخنين أو الأشخاص المعرضين لعوامل الخطر.

متى يجب زيارة الطبيب؟

يجب عدم تجاهل هذه الأعراض إذا استمرت لفترة طويلة أو ترافقت مع أعراض أخرى غير طبيعية، أن التشخيص المبكر يظل أحد أهم العوامل التي تساهم في نجاح العلاج وتحسين فرص التعافي.