اعتاد الكثيرون على الجزم بأن رفة العين حين تحدث يعني ذلك أن حدثا سيئا على وشك الحدوث، وظل هذا الاعتقاد للعديد من السنوات وما زال البعض يعتقد ذلك حتى هذه اللحظة.

ما الأسباب الطبية لرفة العين؟

ولكن الحقيقة ليست كذلك، إذ يوجد العديد من الأسباب الطبية والعلمية لهذا الأمر، والتي يمكن علاجها بشكل طبيعي بعيدا عن أي معتقدات قديمة، وفيما يلي نكشف هذه الأسباب وفق ما ذكره موقع mayoclinic.

قد يكون النوع الأكثر شيوعا من ارتعاش الجفن، والذي يسمى ارتعاش الجفن العضلي، ناتجا عن:

تناول الكحول

الضوء الساطع

الإفراط في تناول الكافيين

إجهاد العين

التعب

تهيج سطح العين أو الجفون الداخلية

النيكوتين

التوتر

الرياح أو تلوث الهواء

ما هو تشنج الجفن الأساسي الحميد؟

أما تشنج الجفن الأساسي الحميد هو اضطراب حركي، يسمى خلل التوتر العضلي، يصيب العضلات المحيطة بالعين.

لا يعرف السبب الدقيق له، لكن يعتقد الباحثون أنه ناتج عن خلل في وظيفة خلايا معينة في الجهاز العصبي تسمى العقد القاعدية.

عادة ما يكون تشنج نصف الوجه ناتجا عن ضغط وعاء دموي على عصب الوجه.

تشمل الحالات الأخرى التي قد يكون ارتعاش الجفن أحد أعراضها:

التهاب الجفن

جفاف العين

حساسية الضوء

وأيضا قد يكون ارتعاش العين أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية، وخاصة الأدوية المستخدمة لعلاج مرض باركنسون.

في حالات نادرة جدا، قد يكون ارتعاش العين علامة على بعض اضطرابات الدماغ والجهاز العصبي.

في هذه الحالات، يصاحبه دائما تقريبا علامات وأعراض أخرى. تشمل اضطرابات الدماغ والجهاز العصبي التي قد تسبب ارتعاش العين ما يلي:

شلل بيل (حالة تسبب ضعفا مفاجئا في جانب واحد من الوجه)

خلل التوتر العضلي

التصلب المتعدد

خلل التوتر الفموي الفكي وخلل التوتر الوجهي

مرض باركنسون

متلازمة توريت

