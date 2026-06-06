

شرب الماء بانتظام أمر ضروري للحفاظ على صحة الجسم، فهو يساهم في وظائف الأعضاء، ويحافظ على توازن السوائل، ويساعد على الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، أحيانًا، لا نشعر بالعطش الكافي، ويعطي جسمنا إشارات دقيقة تدل على حاجته للمزيد من الماء.

إليك أهم 5 علامات يجب الانتباه لها، بحسب "Medical News Today".

الشعور بالتعب والإرهاق المستمر

عندما يقل مستوى السوائل في الجسم، ينخفض ضغط الدم وتقل كمية الدم المتدفقة إلى الدماغ والعضلات، ما يؤدي للشعور بالإرهاق وفقدان النشاط. شرب الماء بانتظام يساعد على زيادة الطاقة وتحسين التركيز.

جفاف الفم والشفتين

جفاف الفم أو تشقق الشفاه من العلامات المبكرة على نقص الماء في الجسم اللعاب يحتوي على الماء، وعند انخفاضه يشعر الشخص بجفاف الفم ويزداد خطر التهاب الفم أو العدوى البكتيرية.



قلة التبول أو لون البول الداكن

اللون الفاتح للبول يدل على الترطيب الجيد، بينما يشير البول الداكن أو قلة التبول إلى نقص السوائل في الجسم. متابعة لون البول يوميًا طريقة سهلة لمعرفة مستوى الترطيب.



الصداع والدوخة

عندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من الماء، يمكن أن تنقبض الأوعية الدموية في الدماغ، ما يؤدي إلى الصداع أو الدوخة عند الوقوف بسرعة شرب الماء بانتظام يساعد على الوقاية من هذه الأعراض.



جفاف البشرة وفقدان المرونة

قلة الماء في الجسم تؤثر على الجلد مباشرة، فيصبح جافًا، أقل مرونة، وقد تظهر خطوط دقيقة أو تشققات.

الترطيب الداخلي عبر شرب الماء أساسي للحفاظ على نضارة البشرة وصحتها.

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