خبيرة تغذية توضح الكمية الضرورية من الألياف في اليوم

أوصت الدكتورة مارغاريتا كورولوفا، خبيرة التغذية، بتناول الأطعمة الغنية بالألياف، لأنها مفيدة لصحة الجهاز الهضمي.

وأوضحت أن الإفراط في الأطعمة المصنعة الخالية من الألياف يزيد من خطر الإصابة بالسكري وأمراض الجهاز الهضمي.

وشددت على ضرورة تناول بين 30 و35 جرامًا من الألياف يوميا.



ووفقا لها، تحتاج البكتيريا المعوية إلى الألياف النباتية للحفاظ على المناعة ضد العدوى والالتهابات. ويؤدي نقص الألياف في التغذية إلى اختلال عملية إزالة السموم الطبيعية في الجسم. كما أن الألياف مهمة لتطبيع مستوى الكولسترول والسكر في الدم والوقاية من سرطان القولون.

وتقول: "تعتمد صحة الجسم إلى حد كبير على مكونات النظام الغذائي، الذي يجب أن يكون متوازنا ومتناغما. أي يجب ألا يحتوي فقط على البروتينات والدهون والكربوهيدرات، بل يجب أن يحتوي أيضا على الألياف الغذائية - لذلك يجب على كل شخص أن يتناول ما لا يقل عن 30-35 غراما من الألياف يوميا".

وتجدر الإشارة، إلى أن الألياف توجد في الفواكه والثمار والخضروات والخضروات الورقية والمكسرات والبذور. كما من الضروري إدراج منتجات الحبوب الكاملة في النظام الغذائي. ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن المعالجة الحرارية تدمر الألياف. لذلك توصي بتناول الأطعمة المحتوية على الألياف في وجبات الطعام الرئيسية، نقلا عن .gazeta.ru





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