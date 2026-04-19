مع انتشار المكملات المرتبطة بالطاقة، يتساءل كثيرون حول الأفضل بين المغنيسيوم وفيتامين B12.

كيف يرفع المغنيسيوم وفيتامين B12 مستويات الطاقة؟

يدعم كل من المغنيسيوم وفيتامين B12 مستويات الطاقة، ولكنهما يعملان عبر آليات مختلفة داخل الجسم.

وهذا يعني أن اختيار المكمل الأنسب يعتمد على الاحتياجات الفردية وحالة الجسم، وليس هناك خيار واحد يناسب الجميع.

ما دور المغنيسيوم في إنتاج الطاقة؟

يؤدي المغنيسيوم دورا أساسيا في إنتاج الطاقة داخل الجسم، إذ يشارك في مئات التفاعلات الكيميائية، بما في ذلك تحويل الكربوهيدرات والدهون إلى وقود قابل للاستخدام، مما يجعله عنصرا حيويا للحفاظ على مستويات النشاط والطاقة اليومية.

كما يدعم وظائف العضلات والأعصاب، ما يساعد الجسم على استخدام الطاقة بكفاءة، وفقا لـ "Very Well Health".

كيف يؤثر فيتامين B12 على مستويات الطاقة؟

يرتبط فيتامين B12 بشكل مباشر بتكوين خلايا الدم الحمراء، المسؤولة عن نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم.

وعند انخفاض مستوياته، تظهر أعراض مثل التعب والإرهاق نتيجة ضعف وصول الأكسجين إلى الخلايا، مما يؤثر سلبًا على مستوى الطاقة والأداء اليومي.

ما الفرق بين دور المغنيسيوم وفيتامين B12 في الطاقة؟

يسهم المغنيسيوم في تشغيل عملية إنتاج الطاقة داخل الخلايا، بينما يساعد فيتامين B12 على نقل هذه الطاقة عبر دعم تكوين الدم ونقل الأكسجين، لذلك، قد يؤدي نقص أي منهما إلى الشعور بالتعب، لكن لأسباب مختلفة: ضعف الإنتاج الخلوي للطاقة عند نقص المغنيسيوم، وضعف نقل الأكسجين عند نقص B12.

كم يحتاج الجسم من المغنيسيوم وفيتامين B12 يوميا؟

يختلف احتياج الجسم لكل عنصر: يحتاج البالغون إلى نحو 310–420 ملليجرام من المغنيسيوم يوميا، مقابل 2.4 ميكروجرام فقط من فيتامين B12. هذا يوضح أن الجسم يحتاج كميات مختلفة تمامًا من كل عنصر لدعم الطاقة والصحة العامة.

هل نقص المغنيسيوم أو B12 هو العامل الوحيد لتعب الجسم؟

ترتبط مستويات الطاقة بعوامل متعددة مثل النوم، التوتر، والحالة الصحية العامة، وليس فقط بنقص الفيتامينات أو المعادن، لذلك، من المهم النظر إلى الجسم ككل عند محاولة تعزيز الطاقة وتحسين المزاج.

