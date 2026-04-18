يمكن للرجال اكتشاف الفشل الكلوي مبكرا، لأن هناك أعراضا تظهر على الجسم في المرحلة التي تسبق الإصابة به، تدل على ضعف وظائف الكليتين.

وبحسب ما ذكره موقع "kidney"، إليك العلامات التي تظهر على الرجال قبل الإصابة بالفشل الكلوي.

هل يسبب ضعف وظائف الكلى انخفاض الطاقة وصعوبة التركيز؟

يؤدي تراجع كفاءة الكلى إلى تراكم السموم في الدم، ما ينعكس على الصحة، حيث يزداد الشعور الدائم بالتعب والضعف وصعوبة في التركيز، كما يعد فقر الدم من المضاعفات الشائعة، وهو ما يزيد من الإحساس بالإرهاق.

هل تؤثر مشاكل الكلى على جودة النوم؟

عندما تعجز الكلى عن تنقية الدم بشكل فعال، تبقى السموم في الجسم بدلا من التخلص منها عبر البول، ما يؤدي إلى حدوث اضطرابات في النوم، كما يرتبط مرض الكلى المزمن بزيادة احتمالية الإصابة بانقطاع النفس أثناء النوم، خاصة لدى من يعانون من السمنة.

هل جفاف الجلد والحكة علامة على مشاكل في الكلى؟

تلعب الكلى دور هام في الحفاظ على توازن المعادن والسوائل في الجسم، وعند اختلال هذه الوظيفة، يظهر جفاف الجلد والحكة كأحد العلامات التحذيرية، خاصة في المراحل المتقدمة من أمراض الكلى.

هل كثرة التبول تشير إلى خلل في الكلى؟

الحاجة المتكررة للتبول، خاصة خلال الليل، تكون علامة على تضرر الأنسجة المسؤولة عن تنقية الدم في الكلى، ما يؤدي إلى زيادة إنتاج البول، وفي بعض الحالات، يرتبط ذلك أيضا بمشكلات أخرى مثل التهابات المسالك البولية أو تضخم البروستاتا لدى الرجال.

هل وجود دم في البول مؤشر خطير؟

في الحالة الطبيعية، تمنع الكلى تسرب خلايا الدم إلى البول، لكن عند تلفها يظهر الدم في البول، ويكون ذلك مؤشرا على أمراض الكلى أو مشكلات أخرى مثل الحصوات أو العدوى أو حتى الأورام.

هل يدل البول الرغوي على مشكلة صحية؟

ظهور رغوة كثيفة في البول يمكن أن يشير إلى وجود بروتين، مثل الألبومين، وهو ما يعد علامة على خلل في وظيفة الكلى، حيث تتسرب البروتينات بدلا من احتفاظ الجسم بها.

هل انتفاخ العينين مرتبط بصحة الكلى؟

الانتفاخ المستمر حول العينين من العلامات المبكرة إلى تسرب البروتين في البول، ما يدل على ضعف في مرشحات الكلى وعدم قدرتها على الاحتفاظ بالعناصر المهمة داخل الجسم.

هل تورم القدمين والكاحلين دليل على خلل كلوي؟

يؤدي ضعف وظائف الكلى إلى احتباس الصوديوم والسوائل، ما يسبب تورم في القدمين والكاحلين ومع ذلك، يكون هذا العرض مرتبط أيضا بأمراض أخرى مثل القلب أو الكبد أو مشاكل الأوعية الدموية.

اقرأ أيضا:

احذر هذه المشروبات.. تسبب حصوات الكلى وتضر صحتك

ابدأ به يومك.. عصير صباحي يقلل حصوات الكلى ويضبط ضغط الدم

انتبه.. تناول الطعام بهذه الطريقة يؤذي كليتيك وأنت لا تشعر



