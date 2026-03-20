في ظل العادات الغذائية اليومية، قد يجهل الكثيرون أن بعض المشروبات الشائعة يمكن أن تكون سببا مباشرا في تكون حصوات الكلى، والتي تعد من أكثر المشكلات الصحية إزعاجا وألما.

كيف تتكون حصوات الكلى؟

تتكون حصوات الكلى نتيجة تراكم بعض المعادن والأملاح مثل الكالسيوم والأوكسالات وحمض اليوريك داخل الكلى.

ومع قلة شرب الماء أو زيادة بعض المركبات في الجسم، تتحول هذه الترسبات إلى حصوات مؤلمة يصعب التخلص منها، وفقا لموقع Healthi.

ما المشروبات الشائعة التي تزيد خطر حصوات الكلى؟

1- المشروبات الغازية

تعد من أخطر المشروبات على صحة الكلى، خاصة تلك التي تحتوي على حمض الفوسفوريك، حيث يزيد الإفراط فيها من خطر تكون الحصوات، كما تؤثر سلبا على صحة العظام.

2- الشاي بكثرة

رغم فوائده، إلا أن شرب الشاي بكثرة، خاصة الثقيل، يزيد من نسبة الأوكسالات في الجسم، وهو أحد الأسباب الرئيسية لتكون حصوات الكلى.

3- القهوة بكميات كبيرة

القهوة مدرة للبول، مما قد يؤدي إلى فقدان السوائل إذا لم يتم تعويضها بالماء، وبالتالي يزداد تركيز الأملاح داخل الكلى، ما يساهم في تكون الحصوات.

4-العصائر المحلاة

العصائر الجاهزة التي تحتوي على نسب عالية من السكر تزيد خطر تكون الحصوات، خاصة عند الاستهلاك اليومي.

5- مشروبات الطاقة

تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين والسكريات، مما يرفع الضغط على الكلى ويؤثر على توازن السوائل في الجسم.

6- الكاكاو والمشروبات الغنية بالشوكولاتة

تحتوي على نسبة عالية من الأوكسالات، ما يجعلها من المشروبات التي يجب تناولها باعتدال لتقليل خطر تكون الحصوات.

ما هي العلامات التحذيرية لتكون حصوات الكلى؟

-ألم شديد في أسفل الظهر أو الجانبين

-حرقان أثناء التبول

-تغير لون البول

-الغثيان أو القيء

ظهور أي من هذه الأعراض قد يكون مؤشرا على وجود حصوات ويستلزم استشارة الطبيب فورا.

كيف تحمي نفسك من حصوات الكلى؟

-شرب كميات كافية من الماء يوميا

-تقليل المشروبات الغنية بالسكر والكافيين

-الاعتدال في تناول الشاي والقهوة

-الاعتماد على العصائر الطبيعية بدون سكر

-تناول أطعمة صحية ومتوازنة

