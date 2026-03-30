لا يقتصر تأثير تناول الطعام في وقت متأخر من الليل على اضطراب النوم فحسب، بل يمكن أن يزيد من خطر إصابة الكلى بأمراض خطيرة.

كيف تؤثر وجبات الليل على وظائف الكلى؟

وفقا لموقع "thehealth"، تعمل الكليتان بشكل مستمر على تصفية الفضلات والحفاظ على توازن السوائل والمعادن في الجسم، وعندما يتعرض الجسم لإجهاد نتيجة اضطراب أنماط التغذية، تصعب على الكليتين أداء وظائفهما بشكل طبيعي، ما يؤدي على المدى الطويل إلى تلف الكلى.

ما دور الساعة البيولوجية في صحة الكلى؟

يحافظ الجسم على وظائفه من خلال دورة يومية منتظمة تتحكم في النوم، العمليات الأيضية، إفراز الهرمونات، وعمل الأعضاء.

الكليتان جزء أساسي من هذا النظام، حيث تعمل وفق إيقاعات طبيعية متناسقة مع النوم والاستيقاظ.

ينبه الجسم نفسه للاستعداد للنوم بعد منتصف الليل، تناول الطعام الدسم في هذا الوقت ينشط الجهاز الهضمي، ما يخلق اضطرابات أيضية تؤثر على وظائف الكلى في إدارة الصوديوم والسوائل وتنظيم ضغط الدم.

هل الوجبات المتأخرة تزيد خطر أمراض التمثيل الغذائي؟

الأشخاص الذين يلتزمون بتناول الطعام ليلا يختارون وجبات عالية السعرات، أطعمة مصنعة، مشروبات سكرية، أو وجبات كبيرة، هذا النمط الغذائي يزيد الوزن، يسبب مقاومة الأنسولين وارتفاع ضغط الدم، وهي عوامل رئيسية تؤدي إلى أمراض الكلى.

كما أن متلازمة الأيض، التي تشمل السمنة وارتفاع السكر والكوليسترول، أكثر شيوعا بين هؤلاء الأشخاص، واجتماع هذه العوامل يضاعف الضغط على الكليتين يسبب تلفا دائما فيهما.

كيف يؤثر اضطراب النوم على الكلى؟

تناول الطعام ليلا يؤثر سلبا على أنماط النوم، ما يمنع الجسم من القيام بعمليات الترميم الضرورية، كما أن ارتفاع هرمونات التوتر الناتج عن قلة النوم يزيد الالتهابات ويرفع ضغط الدم، ما يقلل قدرة الكليتين على تصفية الفضلات ويزيد خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة على المدى الطويل.

ما هي العادات الغذائية التي تحمي الكلى؟

- تناول العشاء قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل لمنح الجسم وقت الهضم والاسترخاء.

- اختيار وجبات خفيفة ومتوازنة، مع تقليل الأطعمة المالحة والمشروبات السكرية بعد العشاء.

- شرب الماء بانتظام واتباع نظام نوم صحي يدعم وظائف الكلى.

- اتباع هذه العادات يحسن كفاءة التمثيل الغذائي ويخفف الضغط على الكليتين، ويحافظ على صحتها على المدى الطويل.

