عصير البرتقال من أكثر المشروبات شيوعا في الصباح، ليس فقط لطعمه المنعش، بل لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة تدعم صحة الجسم، خاصة الكلى والقلب ومع ذلك، فإن تأثيره يختلف حسب الكمية والحالة الصحية للشخص.

وبحسب ما ذكره موقع " healthline"، إليك ما يفعله عصير البرتقال في الصباح على صحة الكلى والقلب.

كيف يساعد عصير البرتقال في تقليل حصوات الكلى؟

يحتوي عصير البرتقال على نسبة جيدة من حمض الستريك، وهو مركب يساعد على تقليل تكون حصوات الكلى، حيث يعمل على منع ترسب الأملاح مثل الكالسيوم داخل الكلى كما أن شرب العصير يساهم في زيادة كمية السوائل في الجسم، ما يساعد على طرد السموم وتقليل فرص تكون الحصوات.

لكن من المهم الانتباه إلى أن دوره يكون وقائيا أكثر من كونه علاجا فعليا للحصوات الكبيرة، التي تحتاج إلى تدخل طبي.

ما تأثير عصير البرتقال على ضغط الدم؟

يتميز عصير البرتقال لاحتوائه على البوتاسيوم، وهو عنصر أساسي يساعد في تنظيم ضغط الدم من خلال موازنة تأثير الصوديوم في الجسم.

كما يساهم في تحسين مرونة الأوعية الدموية، ما يساعد على خفض ضغط الدم بشكل طبيعي عند تناوله بانتظام وبكميات معتدلة.

هل يدعم عصير البرتقال صحة القلب؟

يعتبر عصير البرتقال غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين سي، التي تساعد في تقليل الالتهابات داخل الجسم، وتحسين صحة الشرايين، وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل.

هل هناك أضرار محتملة لتناول عصير البرتقال؟

رغم فوائده، فإن الإفراط في تناول عصير البرتقال يسبب بعض المشكلات، مثل:

- ارتفاع مستوى السكر في الدم، خاصة لدى مرضى السكري.

- زيادة السعرات الحرارية دون الشعور بالشبع.

- تهيج المعدة لدى بعض الأشخاص بسبب الحموضة.

ما أفضل طريقة لتناول عصير البرتقال ؟

للحصول على أقصى فائدة، يفضل تناول كوب واحد يوميا في الصباح، مع الحفاظ على نظام غذائي متوازن كما يفضل تناول ثمرة البرتقال الكاملة أحيانا للاستفادة من الألياف.

مع الحرص على تناوله باعتدال، ويفضل أن يكون طازجا دون إضافة سكر.

