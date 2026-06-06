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عمرو دياب ونادية الجندي.. ألبوم صور حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة

كتب : مروان الطيب

12:42 ص 06/06/2026 تعديل في 01:07 ص
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    عمرو ياب في حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة (3)
  • عرض 17 صورة
    عمرو ياب في حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة (2)
  • عرض 17 صورة
    ماجد المصري وهاني رمزي مع عماد زيادة في حفل زفاف ابنة شقيقه
  • عرض 17 صورة
    ماجد المصري وهاني رمزي مع عماد زيادة
  • عرض 17 صورة
    عمرو ياب في حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة (1)
  • عرض 17 صورة
    عمرو دياب يشعل أجواء حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة (5)
  • عرض 17 صورة
    عمرو دياب يشعل أجواء حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة (4)
  • عرض 17 صورة
    عمرو دياب يشعل أجواء حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة (3)
  • عرض 17 صورة
    عمرو دياب يشعل أجواء حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة (2)
  • عرض 17 صورة
    الفنانة هالة صدقي
  • عرض 17 صورة
    الفنان ماجد المصري
  • عرض 17 صورة
    ضيوف حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة
  • عرض 17 صورة
    عمرو دياب يستقبل باسم سمرة في حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة (3)
  • عرض 17 صورة
    الإعلامية هالةسرحان والنائبة صبورة
  • عرض 17 صورة
    عمرو دياب يستقبل باسم سمرة في حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة (1)
  • عرض 17 صورة
    عمرو دياب يستقبل باسم سمرة في حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة (2)

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استقبل عدد كبير من النجوم في حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة الذي أقيم مساء الجمعة بالترحاب بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ورجال الأعمال والشخصيات العامة.

واحتفى النجوم والمشاهير والشخصيات العامه به، وحرص الفنان عماد زيادة باستقباله فور وصوله.

وكان من أبرز حضور حفل الزفاف من نجوم الفن والإعلام ورجال الأعمال، الفنان باسم سمرة، الفنانة نادية الجندي، الفنانة جومانا مراد، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، المنتج كامل أبو علي، الفنان إدوارد، السيناريست الكبير يوسف معاطي والتقطوا العديد من الصور التذكارية مع الفنان عماد زيادة.

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