قُبلة في الهواء.. عمرو دياب يستقبل باسم سمرة في حفل زفاف ابنة شقيق عماد

كارولين عزمي في الكاتدرائية وأسيل عمران في سويسرا..لقطات لنجوم الفن خلال

استقبل عدد كبير من النجوم في حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة الذي أقيم مساء الجمعة بالترحاب بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ورجال الأعمال والشخصيات العامة.

واحتفى النجوم والمشاهير والشخصيات العامه به، وحرص الفنان عماد زيادة باستقباله فور وصوله.

وكان من أبرز حضور حفل الزفاف من نجوم الفن والإعلام ورجال الأعمال، الفنان باسم سمرة، الفنانة نادية الجندي، الفنانة جومانا مراد، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، المنتج كامل أبو علي، الفنان إدوارد، السيناريست الكبير يوسف معاطي والتقطوا العديد من الصور التذكارية مع الفنان عماد زيادة.

عمرو دياب يستعد لإحياء حفلا غنائيا في تركيا لأول مرة

يستعد عمرو دياب لإحياء حفلا غنائيا في تركيا لأول مرة يوم 2 أغسطس المقبل، وسيقدم "الهضبة" باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه من مختلف أنحاء الوطن العربي.

باسم سمرة ينتظر عرض فيلم "الكراش" في السينمات

ينتظر الفنان باسم سمرة عرض أحدث أفلامه هذا العام بعنوان "الكراش" والمقرر طرحه بالسينمات ضمن موسم أفلام الصيف يوم 11 يونيو الجاري.

تدور أحداث الفيلم حول علاقة حب بين سيدة أعمال ثرية ومحاسب بسيط، بعد لقاء صدفة يتحول إلى سلسلة من المواقف الطريفة. يركز العمل على الفوارق الاجتماعية والنفسية بين الشخصيتين، متسائلًا عما إذا كان الحب قادرًا على تجاوز كل هذه الفوارق.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد داود، ميرنا جميل، شيرين رضا، مريم الجندي، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

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