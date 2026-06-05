غالبا ما يتجاهل البعض التغيرات الجلدية، مثل اسمرار الرقبة، والتصبغات وحب الشباب المستمر، باعتبارها مشاكل تجميلية أو ترجع إلى عادات سيئة للعناية بالبشرة.

ومع ذلك، في بعض الحالات، قد تشير هذه العلامات الظاهرة إلى خلل هرموني يتعلق بالغدة الدرقية.

تؤدي الغدة الدرقية دورا مهما في تنظيم عملية الأيض والهرمونات وتجديد خلايا الجلد، وعندما يحدث خلل في وظيفتها، تظهر آثاره على الجلد.

كشف الدكتور فيجاي نيجالور طبيب أمراض الباطنة والغدد الصماء الهندي كيف يمكن للغدة الدرقية أن تؤثر على الجلد بطرق مختلفة.

ما العلاقة بين الغدة الدرقية والجلد؟

تنتج الغدة الدرقية هرمونات تؤثر على سرعة تجدد خلايا الجلد، ووظيفة الغدد الدهنية، وكيفية استخدام الجسم للطاقة.

وعندما يختل توازن مستويات هرمونات الغدة الدرقية إما بانخفاضها الشديد (قصور الغدة الدرقية) أو بارتفاعها الشديد (فرط نشاط الغدة الدرقية) تتعطل العمليات الجلدية الطبيعية.

وقد يؤدي ذلك إلى مجموعة متنوعة من التغيرات الجلدية التي قد تستمر رغم العلاجات الموضعية، وفقا لموقع "نيوز 18".

اسمرار الرقبة والتصبغات

من العلامات الشائعة التي قد يلاحظها المريض اسمرار الجلد حول الرقبة وتحت الإبطين أو مفاصل الأصابع.

وفي حالة قصور الغدة الدرقية، قد يسهم تباطؤ عملية الأيض واضطراب الهرمونات في زيادة سمك الجلد وتصبغه.

بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما ترتبط اضطرابات الغدة الدرقية بمقاومة الأنسولين، مما قد يسبب الشواك الأسود وهي حالة تتميز بظهور بقع داكنة مخملية على الجلد، خاصة حول الرقبة.

كما قد يتفاقم تصبغ الوجه أو الكلف نتيجة لاختلال التوازن الهرموني وتغير آليات ترميم الجلد.

حب الشباب واضطراب الغدة الدرقية

بالرغم من أن حب الشباب يرتبط بهرمونات الأندروجين، إلا أن اضطرابات الغدة الدرقية قد تحفز ظهوره أو تفاقمه بشكل غير مباشر.

يمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى جفاف البشرة وبهتانها مع انسداد المسام، بينما قد يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية إلى زيادة التعرق وإفراز الزيوت، مما يهيئ بيئة ملائمة لظهور البثور.

كما يمكن أن تؤدي التقلبات الهرمونية المصاحبة لاضطرابات الغدة الدرقية إلى اختلال التوازن بين زيوت البشرة والبكتيريا، مما يجعل حب الشباب أكثر معاناة أو مقاومة للعلاج.

علامات جلدية أخرى يجب الانتباه إليها

غالبا ما تترافق التغيرات الجلدية المرتبطة بالغدة الدرقية مع علامات أخرى مثل تساقط الشعر المفرط وتقصف الشعر وجفاف أو خشونة الجلد وترقق الحواجب وتغيرات الوزن والإرهاق واضطرابات الدورة الشهرية أو تقلبات المزاج.

وعندما تتزامن مشكلات الجلد مع هذه الأعراض، يزداد احتمال أن يكون السبب هرمونيا وليس تجميليا.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا استمرت التصبغات الداكنة في الرقبة أو حب الشباب أو تغيرات الجلد غير المبررة رغم اتباع عادات جيدة للعناية بالبشرة ونمط حياة صحي، فمن المهم استشارة الطبيب.

ويمكن أن تساعد فحوصات الدم البسيطة التي تقيس مستويات هرمونات الغدة الدرقية في تشخيص أو استبعاد أي خلل في وظائف الغدة الدرقية.

وغالبا ما يؤدي علاج الحالة المرضية الكامنة في الغدة الدرقية إلى تحسن تدريجي في صحة الجلد.

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