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مسؤول أمريكي: إسقاط 3 طائرات مسيرة إيرانية في محيط مضيق هرمز

كتب : وكالات

01:31 ص 06/06/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

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أفاد مسؤول أمريكي بأن إيران أطلقت عددًا من الطائرات المسيرة باتجاه مضيق هرمز، في تطور جديد يشهده أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.

وأوضح المسؤول، في تصريحات نقلتها شبكة CNN وأوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القوات الأمريكية تعاملت مع المسيرات الإيرانية وتمكنت من إسقاط 3 منها خلال تحليقها في المنطقة.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن عملية الاعتراض جاءت في إطار الإجراءات العسكرية المتبعة لحماية القوات والمصالح الأمريكية وضمان أمن الملاحة في محيط مضيق هرمز.

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إيران مضيق هرمز الطائرات المسيرة القوات الأمريكية

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