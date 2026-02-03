أصدرت جمعية القلب الأمريكية والكلية الأمريكية لأمراض القلب تحديثا جديدا لإرشادات خفض ضغط الدم، وهو الأول منذ عام 2017، مؤكدة على أهمية السيطرة المبكرة على ضغط الدم المرتفع للوقاية من مضاعفات خطيرة على المدى الطويل.

وتشير الإحصاءات إلى أن ما يقرب من نصف البالغين في الولايات المتحدة يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل الخطر الأول القابل للوقاية لأمراض القلب والسكتة الدماغية والفشل الكلوي، إضافة إلى ارتباطه بتدهور القدرات الإدراكية والخرف.

نصائح فعالة لخفض ضغط الدم:

البدء المبكر بالعلاج الدوائي

توصي الإرشادات بعدم تأخير وصف الأدوية في حال لم تؤد تغييرات نمط الحياة إلى تحسن ملحوظ خلال ثلاثة إلى ستة أشهر.

تقليل الصوديوم

يجب خفض استهلاك الصوديوم إلى أقل من 2300 ملج يوميا، مع السعي للوصول إلى 1500 ملج يوميا، معظم الصوديوم في النظام الغذائي ناتجا عن الأطعمة الجاهزة والمطاعم، ويُنصح أيضا بالإكثار من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز، السبانخ والفطر، التي تساعد على تنظيم ضغط الدم.

علاج التوتر النفسي

يرتبط التوتر المزمن بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب، توصي الإرشادات بممارسة الرياضة بانتظام وتقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق واليوجا، مع الالتزام بنحو 75 إلى 150 دقيقة من النشاط البدني أسبوعيا.

فقدان ما لا يقل عن 5% من الوزن

حتى فقدان نسبة بسيطة من الوزن لدى المصابين بزيادة الوزن أو السمنة ينعكس إيجابا على ضغط الدم، يمكن الاعتماد على خطط غذائية أو أدوية أو تدخلات طبية تحت إشراف مختص لتحقيق النتائج المطلوبة.

اتباع نظام DASH الغذائي

يستمر النظام الغذائي DASH في تصدر التوصيات، ويركز على الإكثار من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، وتقليل الملح والدهون المشبعة، مع الاعتماد على الأسماك والدواجن ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

الامتناع عن الكحول

يوصي أيضا بالامتناع عن الكحول، نظرا لأن أي زيادة في استهلاكه ترفع ضغط الدم على المدى الطويل.

أهمية المتابعة المنزلية

من الضروري مراقبة ضغط الدم في المنزل باستخدام أجهزة قياس دقيقة، إذ تساعد على رصد أي تغيرات مبكرة وتعديل العلاج أو نمط الحياة في الوقت المناسب، ما يعزز الوقاية المبكرة.

