اتباع الأنظمة الغذائية من أجل فقدان الوزن قد يكون مفيدا للصحة، لكن هناك بعض العلامات التحذيرية التي تدل على أن نظامك الغذائي أصبح ضارا ويستدعي التوقف فورا.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أبرز العلامات التحذيرية التي تستدعي التوقف عن الدايت فورا، وفقا لـ "eatthis".

ماذا يجب فعله عند ملاحظة ارتفاع الكوليسترول أثناء اتباع نظام غذائي؟



أبرز علامة تحذيرية تشير إلى ضرورة التوقف عن اتباع نظام غذائي هي ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

كما أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون والبروتين واستبعاد الفاكهة والحبوب الكاملة تماما يؤدي إلى نقص كبير في الألياف الغذائية.

ومع ذلك، يحتاج جسمك إلى الألياف القابلة للذوبان لأنها تسهم في الحفاظ على مستوى الكوليسترول ضمن المعدل الطبيعي، وبدونها، يزداد خطر إصابتك بارتفاع الكوليسترول.

لذا، إذا لاحظت ارتفاع في مستوى الكوليسترول عند اتباع نظام غذائي معين يجب استشارة الطبيب فورا.

كيف يؤثر الشعور بالجوع المستمر على فقدان الوزن؟



الشعور بالجوع رغم تناول كميات طعام صحية طوال اليوم قد يكون مؤشرا على ضرورة تعديل النظام الغذائي.

لذا إذا كنت تشعر بالجوع طوال اليوم، يجب استشارة الطبيب، ورغم أن فقدان الوزن يتطلب تقليل السعرات الحرارية، إلا أن تناول كميات قليلة جدا من الطعام يجعلك تشعر بالتعاسة.

إذا كان نظامك الغذائي الحالي يتضمن تناول سعرات حرارية أقل بكثير، فيجب إضافة وجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية أو بعض البروتين خلال اليوم للمساعدة في كبح الجوع.

كيف يؤثر النظام الغذائي على مستويات الطاقة لديك؟



إذا كنت تشعر بالإرهاق غير المبرر حتى بعد الحصول على قسط كاف من النوم، فقد يكون النظام الغذائي هو السبب.

ولا يدرك الكثير من الناس أن التعب الذي يشعرون به غالبا يكون ناتجا عن عدم تناول الأطعمة المناسبة أو بكميات كافية.

فالعديد من الحميات الغذائية المقيدة تتطلب خفضا حادا في السعرات الحرارية، مما يجعلك تشعر بالتعب ونقص الطاقة.

لماذا قد يعيق النظام الغذائي غير المناسب ممارسة الرياضة؟



ممارسة الرياضة تعد عنصرا أساسيا أثناء فقدان الوزن، ومع ذلك، فإن اعتمادك على نظام غذائي لا يتناسب مع طبيعة جسمك قد يعيق جهودك في ممارسة الرياضة ويجعلك تشعر بالخمول.

كما أن الشعور بانخفاض الطاقة يعني عدم تزويد الجسم بالتغذية الكافية وخاصة الكربوهيدرات التي تساعد على توفير الطاقة اللازمة للنشاط.

