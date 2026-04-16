أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداده للتوجه إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد لتوقيع اتفاقية سلام تنهي حالة حرب إيران القائمة، في حال توصلت واشنطن وطهران إلى تفاهمات نهائية وشاملة.

وأوضح ترامب في تصريحات للصحفيين، الخميس، أنه سيدرس بجدية خيار السفر إلى باكستان لإتمام مراسم التوقيع، مؤكدا ترحيبه بهذه الخطوة بقوله: "سأذهب إلى باكستان، نعم. إذا تم توقيع الاتفاق في إسلام آباد، فقد أذهب"، مشيرا إلى وجود رغبة لدى الجانب الباكستاني في استضافة هذا الحدث التاريخي لإنهاء حرب إيران وأمريكا.

وساطة باكستانية في حرب إيران وأمريكا

وأثنى ترامب على الدور الدبلوماسي الذي لعبته باكستان في تقريب وجهات النظر خلال المفاوضات الجارية، واصفا الباكستانيين الذين عملوا كوسطاء لتجنب استمرار حرب إيران بأنهم "كانوا رائعين للغاية".

وتأتي هذه الإشادة في وقت حساس من المباحثات، حيث تسعى الأطراف الدولية لإيجاد مخرج دائم للأزمة التي خيمت على علاقة إيران وأمريكا طوال الفترة الماضية.

موعد حسم حرب إيران واستئناف القتال

وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الأمريكي عن عدم يقينه بشأن ضرورة تمديد قرار وقف إطلاق النار مع الجانب الإيراني، لافتا إلى أن التهدئة الحالية من المقرر أن تنتهي في 22 أبريل الجاري.

وحذر ترامب، من أن العمليات العسكرية ستعود إلى الواجهة إذا لم يتم التوصل إلى صيغة توافقية في حال تعثر المسار الدبلوماسي، قائلا: "أود أن أقول إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن القتال سيستأنف".