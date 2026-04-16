ترامب: تربطنا علاقات طيبة جدا مع إيران وهذا أمر لا يصدق

كتب : وكالات

08:41 م 16/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي وهذه أخبار جيدة.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستقوم بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران إذا تطلب الأمر.

وأوضح ترامب، أن أمور كثيرة رائعة ستحدث إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران، قائلاً: "تربطنا علاقات طيبة جدا مع إيران وهذا أمر لا يصدق".

وأشار ترامب إلى أن فرص توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران كبيرة، مؤكدًا أن طهران وافقت تقريبا على كل شيء.

وشدد ترامب على أنه يجب أن نضمن ألا تحصل إيران على سلاح نووي.

