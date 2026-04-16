خالد صديق: إزالة كوبري السيدة عائشة قرار جريء ومدروس بعناية

كتب : حسن مرسي

09:51 م 16/04/2026

المهندس خالد صديق

قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن مشروع تطوير ميدان السيدة عائشة وسور مجرى العيون سينتهي خلال عام واحد، موضحًا أن القرار الجريء بإزالة كوبري السيدة عائشة جاء بعد تنفيذ محاور بديلة لتخفيف الضغط المروري وضمان انسيابية الحركة في المنطقة.

وأضاف صديق، خلال حواره ببرنامج "البعد الرابع" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشروع يتم بالتعاون بين الهيئة الهندسية، ومحافظة القاهرة، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة السياحة والآثار، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحويل المنطقة إلى متحف مفتوح ومزار سياحي عالمي يعكس تاريخ القاهرة.

وأشار إلى أن خطة التنمية تتضمن إنشاء برجين يضمان 400 غرفة فندقية داخل حديقة الفسطاط، مؤكدًا أن هذه المشروعات التنموية تهدف إلى سد العجز في قطاعي السياحة والتنمية المحلية، مع توفير فرص استثمارية جديدة.

وتابع أن الرؤية الشاملة للتطوير تعتمد على الحفاظ على الهوية البصرية للمكان، بحيث لا يتم إنشاء مبانٍ تحجب المعالم التاريخية مثل القلعة أو العلامات البارزة، مشددًا على أن كل مشروع يتم تصميمه بروح المكان سواء الإسلامي أو الحديث أو البدوي.

وشدد صديق على أن نجاح هذه المشروعات يعود إلى دعم القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء الذي يتابع أعمال الصندوق بشكل مباشر، مؤكدًا أن التعاون بين الجهات المختلفة يشكل "سمفونية متكاملة" تحقق التنمية الشاملة.

وأكد رئيس صندوق التنمية الحضرية أن الهدف النهائي هو إعادة القاهرة إلى مكانتها العالمية عبر مشروعات متكاملة تحافظ على التراث وتوفر وجهات سياحية واستثمارية، بما يعزز رؤية مصر 2030 ويجعل العاصمة منافسًا لأجمل مدن العالم.

اقرأ أيضًا:

الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9

صندوق التنمية الحضرية خالد صديق القاهرة التاريخية كوبري السيدة عائشة سور مجرى العيون

أول توضيح رسمي من جامعة عين شمس حول انتحار طالب الهندسة
محمد رمضان ينشر صورة يعتز بها: مفيش حاجة تستاهل تهمل صلاتك
"بسيارة أطفال".. سوبوسلاي يمازح محمد صلاح برسالة طريفة (صورة)
تحليل DNA الفيصل.. أسرة رضيعة الحسين بعد رجوعها: لم نشاهد "حكاية نرجس"
لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
* الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين