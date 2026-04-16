قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن مشروع تطوير ميدان السيدة عائشة وسور مجرى العيون سينتهي خلال عام واحد، موضحًا أن القرار الجريء بإزالة كوبري السيدة عائشة جاء بعد تنفيذ محاور بديلة لتخفيف الضغط المروري وضمان انسيابية الحركة في المنطقة.

وأضاف صديق، خلال حواره ببرنامج "البعد الرابع" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشروع يتم بالتعاون بين الهيئة الهندسية، ومحافظة القاهرة، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة السياحة والآثار، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحويل المنطقة إلى متحف مفتوح ومزار سياحي عالمي يعكس تاريخ القاهرة.

وأشار إلى أن خطة التنمية تتضمن إنشاء برجين يضمان 400 غرفة فندقية داخل حديقة الفسطاط، مؤكدًا أن هذه المشروعات التنموية تهدف إلى سد العجز في قطاعي السياحة والتنمية المحلية، مع توفير فرص استثمارية جديدة.

وتابع أن الرؤية الشاملة للتطوير تعتمد على الحفاظ على الهوية البصرية للمكان، بحيث لا يتم إنشاء مبانٍ تحجب المعالم التاريخية مثل القلعة أو العلامات البارزة، مشددًا على أن كل مشروع يتم تصميمه بروح المكان سواء الإسلامي أو الحديث أو البدوي.

وشدد صديق على أن نجاح هذه المشروعات يعود إلى دعم القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء الذي يتابع أعمال الصندوق بشكل مباشر، مؤكدًا أن التعاون بين الجهات المختلفة يشكل "سمفونية متكاملة" تحقق التنمية الشاملة.

وأكد رئيس صندوق التنمية الحضرية أن الهدف النهائي هو إعادة القاهرة إلى مكانتها العالمية عبر مشروعات متكاملة تحافظ على التراث وتوفر وجهات سياحية واستثمارية، بما يعزز رؤية مصر 2030 ويجعل العاصمة منافسًا لأجمل مدن العالم.

اقرأ أيضًا:

