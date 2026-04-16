غرق طفل داخل حمام سباحة بالدقهلية.. ومطالب بمحاسبة المسؤولين

كتب : رامي محمود

09:45 م 16/04/2026

لقي طفل مصرعه غرقًا داخل حمام سباحة بقرية النخيل التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، وجرى إيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

إخطار أمني وتحرك فوري

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة المنزلة بوصول طفل إلى مستشفى المنزلة العام جثة هامدة، بادعاء حادث غرق.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع الطفل يوسف عاطف، 12 عامًا، مقيم بمركز ميت سلسيل، نتيجة غرقه داخل حمام سباحة بقرية النخيل بدائرة المركز.

اتهام بالإهمال

وبسؤال أسرة الطفل، أكدوا أن نجلهم نزل إلى حمام السباحة، واتهموا المسؤولين عنه بالإهمال، ما تسبب في وقوع الحادث ووفاته.

إجراءات قانونية وتحقيقات

تم إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق أعمالها لكشف ملابسات الحادث وبيان مدى وجود شبهة جنائية.

غرق طفل المنزلة قرية النخيل حمام سباحة الإهمال النيابة العامة الدقهلية

