كتبت- أسماء مرسي:

الموز ليس مجرد فاكهة يحبها كثيرون، بل حليفا طبيعيا لصحة الرئتين، فهو لا يمد الجسم بالطاقة فحسب، بل يحتوي على عناصر غذائية تساعد على الوقاية من الأمراض، بدءا من السرطان إلى مشكلات التنفس المزمنة، تناول موزة يوميا طريقة بسيطة وفعالة لتعزيز وظائف الرئتين ودعم صحتك العامة، وفقا لموقع "health".

لماذا يعد الموز مفيدا للرئتين؟



الموز يحتوي على عنصرين غذائيين مهمين لصحة الرئتين، البوتاسيوم والمغنيسيوم، ثمرة من الموز متوسطة الحجم توفر نحو 422 ملليجراما من البوتاسيوم و31.9 ملليجراما من المغنيسيوم، ما يسهم في الاقتراب من الاحتياجات اليومية للجسم، ويدعم وظائف الرئتين والعضلات المحيطة بهما، ما يسهل التنفس ويحافظ على نشاطك البدني.

كيف يقي البوتاسيوم الموجود في الموز من السرطان؟



البوتاسيوم الموجودة به يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة، أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا.

وفي دراسة نشرت عام 2021 في مجلة أبحاث سرطان الرئة الانتقالية وجدت أن زيادة استهلاك البوتاسيوم لدى النساء يقلل احتمالية الإصابة بالمرض، عبر دعم الخلايا التائية التي تمنع نمو الخلايا السرطانية.

هل يساعد الموز على مكافحة أمراض الرئة المزمنة؟



البوتاسيوم أيضا يقي من تطور مرض الانسداد الرئوي المزمن، بينما المغنيسيوم يدعم العضلات ويقلل الالتهاب، إضافة إلى تحسين مستويات الالتهاب لدى مرضى COPD، ما يسهل عملية التنفس ويحافظ على وظائف العضلات المحيطة بالرئتين.

كيف يمكن إضافة الموز إلى النظام الغذائي لصحة الرئتين؟



تناول موزة يوميا كجزء من نظام غذائي متوازن يكون خطوة بسيطة لكنها فعالة لتعزيز صحة الرئتين، ويمكن تناوله مع وجبات الإفطار، أو كوجبة خفيفة، مع التأكد من غسل القشرة جيدا قبل التخزين والاستهلاك.

ما الفوائد المذهلة الأخرى لتناول الموز يوميا؟



كيف يساعد الموز على تحسين الهضم؟



وفقا لموقع "clevelandclinic"، الموز غني بنسبة عالية من الألياف الغذائية القابلة للذوبان، ما يساعد على انتظام حركة الأمعاء وتعزيز صحة الميكروبيوم المعوي، إضافة إلى التخلص من الإمساك وتخفيف الغثيان.

هل يساهم الموز في إدارة ضغط الدم؟



البوتاسيوم الموجود في الموز يساعد الجسم على التخلص من الصوديوم، ما يقلل التوتر على جدران الأوعية الدموية ويساهم في خفض ضغط الدم.

لذا توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول الموز والأطعمة الغنية بالبوتاسيوم للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم وتقليل خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

كيف يقوي الموز جهاز المناعة ويكافح الأمراض؟



كونه غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تحيد الجذور الحرة وتحمي الجسم من الالتهابات، لذلك يساعد استهلاكه بانتظام على تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، السكري من النوع الثاني، والسكتات الدماغية، كما يحتوي الموز أيضًا على الدوبامين، الذي يحسن الحالة المزاجية ويعمل كمضاد للأكسدة إضافي.

كيف يساعد تناول الموز على إنقاص الوزن؟



بفضل الألياف الغذائية، يوفر شعورا بالشبع لفترة أطول، ما يقلل الرغبة في تناول وجبات خفيفة غير صحية، ولتحقيق أقصي استفادة من فوائده، يمكن تناوله مع البروتين مثل الزبادي اليوناني أو زبدة المكسرات للحصول على وجبة خفيفة مغذية تشعرك بالامتلاء.

اقرأ أيضًا:

ماذا يحدث لجسمك إذا أكلت 4 ثمرات من الموز يوميا؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الحليب بالموز على السحور؟

منجم للطاقة.. 7 فوائد لتناول الموز بعد الإفطار في رمضان





