تلجأ الكثير من النساء لإجراء عمليات التجميل خاصة بعد سن معين، لتعويض نسبة الكولاجين اللاتي فقدنها في أجسامهن مع تقدم العمر، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Healthline.

وفيما يلي أبرز الأطعمة التي تساعد على دعم إنتاج الكولاجين والحفاظ على صحة البشرة:

هل يساعد مرق العظام في تعزيز الكولاجين؟

يعد مرق العظام، مثل شوربة الكوارع، من أبرز الأطعمة الغنية بالكولاجين، إذ يتم تحضيره من العظام والأنسجة الضامة. كما يحتوي على عناصر غذائية مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، إضافة إلى الجلوكوزامين والكوندرويتين والأحماض الأمينية التي تدعم صحة الجلد والمفاصل.

لماذا يعتبر الدجاج مصدرًا جيدًا للكولاجين؟

يعد الدجاج من المصادر الغذائية المهمة للكولاجين، إذ تحتوي أنسجته الضامة على كميات كبيرة من هذا البروتين، ولهذا السبب يتم استخلاص العديد من مكملات الكولاجين من الدجاج، كما أنه غني بالبروتين الذي يدعم صحة البشرة.

كيف يساهم السمك في تحسين مرونة البشرة؟

تحتوي الأسماك على عظام وأربطة غنية بالكولاجين، ويُعرف الكولاجين البحري بسهولة امتصاصه في الجسم، وتشير مراجعة دراسات نشرت عام 2023 إلى أن هذا النوع من الكولاجين قد يكون أكثر فاعلية في دعم صحة الجلد وتحسين مرونته.

ما دور بياض البيض في إنتاج الكولاجين؟

يحتوي بياض البيض على نسبة مرتفعة من البرولين، وهو أحد الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم لإنتاج الكولاجين، ما يجعله خيارًا غذائيًا مفيدًا للحفاظ على صحة البشرة.

لماذا تعد الفواكه الحمضية مهمة للبشرة؟

تحتوي الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون على فيتامين C، وهو عنصر أساسي في إنتاج البروكولاجين، وهي المادة الأولية التي يستخدمها الجسم لتصنيع الكولاجين.

ما الفائدة التي تقدمها الفواكه الاستوائية للبشرة؟

تعد الفواكه الاستوائية مثل المانجو والكيوي والأناناس والجوافة من المصادر الغنية بفيتامين C، كما تحتوي الجوافة على نسبة

